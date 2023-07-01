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巴西前總統波索納洛遭控破壞民主　法院褫奪公權「禁止參選」8年

▲▼巴西前總統波索納洛6月30日抵達巴西利亞國際機場。（圖／路透）

▲巴西前總統波索納洛6月30日抵達巴西利亞國際機場。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）曾於去年7月向某一外國外交官表示，電子投票機被認為是詐欺的原因是其容易遭到駭客攻擊，此番言論被視為是針對巴西國內選舉制度的批評，因此被送上法庭，最近判決結果出爐，法院禁止波索納洛在8年內投入公職選舉，且被禁止參加2024、2028年舉行的市政會議。

根據《BBC》報導，巴西高等選舉法院（Brazil's Supreme Electoral Court）以5比2的投票結果，決定禁止前總統波索納洛在8年內競選公職，且無法參加定於2024、2028年舉行的市政會議，因為他被指控破壞巴西民主，謊稱電子選票容易遭到詐欺和駭客攻擊，這項禁令的起因可以追溯至去年10月2日舉行的總統選舉。

一旦法院這項判決獲得成立，則波索納洛將失去參選下一屆2026年總統選舉的資格，不過能在2030年再度參選。

波索納洛認為，過去所發表的言論和選舉結果之間並未產生任何關聯，並認為他當時只是解釋巴西的選舉是如何運作，他稱法院的這一項決定是「暗箭傷人」，表示他將持續努力推動巴西的右翼政治，預計透過辯護律師將針對判決提出上訴。

時間點回到去年7月18日，當時波索納洛邀請外國外交官來到他位於首都巴西利亞的居所，他向對方宣稱巴西所使用的電子投票機容易遭到駭客攻擊，且容易傳出大規模的詐欺。

去年10月30日，巴西總統選舉來到了激烈的決勝階段，波索納洛的主要競爭對手、左翼人士魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）以些微的差距當選總統，對此波索納洛始終不公開承認自己的敗選，在魯拉宣誓就職總統的前兩天假藉肚子痛前往美國佛羅里達州，今年1月8日波索納洛的支持者闖入國會引發暴動，超過1500人被捕。

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