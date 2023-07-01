51區在旁邊！他走進神秘洞穴「全身震動」嚇逃　重返調查離奇失蹤

▲韋奇宣稱發現神秘洞穴，但在返回現場調查時失蹤。（圖／翻攝YouTube@snakebitmgee，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國徒步探險家韋奇（Kenny Veach）在內華達州的沙漠發現神秘洞穴，未料一走向入口處，全身竟開始劇烈震動，因此嚇得逃離。他拍攝YouTube影片講述這段離奇經歷後，再度返回現場一探究竟，卻從此離奇失蹤。由於事件發生地點鄰近美軍機密設施51區，因此引發各界揣測，甚至是陰謀論的說法。

47歲的韋奇是一名經驗豐富的徒步探險家，他首先在外星研究組織「Sirius Disclosure」某影片下方留言，揭露那次奇怪經歷，後來一度在沙漠中跋涉10小時，試圖尋找位於「轟炸靶場旁邊山上」的洞穴，卻一無所獲。2014年11月10日，他在網友「敲碗」之下第三度前往洞穴，就此失蹤。

▲韋奇第二次返回沙漠，只找到一般洞穴。



韋奇宣稱在內利斯空軍基地（Nellis Air Force Base）附近發現這個「隱藏洞穴」，「洞穴入口形狀就像一個完美的大寫M。我總是會進入我發現的洞穴，但隨著我開始進入這個洞穴，全身都開始震動。越靠近洞穴入口就震動地越劇烈。突然之間，我變得非常害怕，並且飛快離開那裡。」

韋奇出發前曾告訴家人，這是一次短暫的過夜之旅，但卻沒有如期歸來，因此被通報失蹤。儘管當局展開大規模搜索，甚至出動直升機，但迄今依然找不到其蹤跡，僅在一座廢棄礦井附近找到他的手機。

儘管許多網友提出陰謀論，斷言幕後黑手可能是外星人或美國政府的機密部門，但一名自稱韋奇女友的網友Sheryon Pilgrim後來出面表示，她認為韋奇已經自殺身亡。

Sheryon Pilgrim 宣稱，自己以前經常跟韋奇在內華達州的沙漠到處徒步旅行，調查廢棄的採礦城鎮、礦井和洞穴，而韋奇「與憂鬱症抗爭多年」，並且拒絕服藥或就診。她認為，男友可能故意把手機留在礦坑，避免透過訊號被追蹤，最後獨自離開人世，「他在這趟單人徒步旅行中，沒有攜帶攝影機，而是留在家裡。所以，他沒有意圖拍攝任何東西。」

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