富婆去世！生前7隻愛貓「繼承900多萬遺產」　破百人搶領養

記者吳美依/綜合報導

美國佛州富婆南西(Nancy Sauer)過世後,根據遺囑要求,讓生前飼養的7隻愛貓繼承30萬美元(約新台幣934萬元)遺產,並且繼續留在宅邸生活。未料,受僱的寵物保姆並未提供良好照顧,毛孩們也經法院裁定開放認養,收容所已經收到156封認養申請,正在努力篩選認養人。

福斯新聞等外媒報導,南西是一名商人,以愛貓、獨特品味及熱愛購物聞名於當地,在丈夫與兒子相繼過世後,與7隻波斯貓互相陪伴,直到去年11月以84歲高齡辭世。

在遺囑中,南西要求7隻愛貓繼續留在位於坦帕市(Tampa)的宅邸裡,使用她的遺產生活,就是為了確保自己離開人世後,寵物仍能受到良好照顧。其生前友人亞娜(Yana Alban)說,「直到最後一隻貓過世,這棟房子才會被出售。她非常愛牠們。」

