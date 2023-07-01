富婆去世！生前7隻愛貓「繼承900多萬遺產」　破百人搶領養

▲佛州一名富婆把全部遺產留給7隻愛貓。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國佛州富婆南西（Nancy Sauer）過世後，根據遺囑要求，讓生前飼養的7隻愛貓繼承30萬美元（約新台幣934萬元）遺產，並且繼續留在宅邸生活。未料，受僱的寵物保姆並未提供良好照顧，毛孩們也經法院裁定開放認養，收容所已經收到156封認養申請，正在努力篩選認養人。

福斯新聞等外媒報導，南西是一名商人，以愛貓、獨特品味及熱愛購物聞名於當地，在丈夫與兒子相繼過世後，與7隻波斯貓互相陪伴，直到去年11月以84歲高齡辭世。

在遺囑中，南西要求7隻愛貓繼續留在位於坦帕市（Tampa）的宅邸裡，使用她的遺產生活，就是為了確保自己離開人世後，寵物仍能受到良好照顧。其生前友人亞娜（Yana Alban）說，「直到最後一隻貓過世，這棟房子才會被出售。她非常愛牠們。」

Florida woman leaves $300K estate to her seven Persian cats as adoption requests pour in https://t.co/oaJaQ5FLgU — Fox News (@FoxNews) June 28, 2023

6個月後，南西20年老友、遺囑執行人卻意外發現，受僱的寵物保姆非常不適任，把貓咪置於不健康的環境中，「基本上住在房屋裡的狗籠內」，於是致電動物收容所求助，最後才在法院裁定下，將毛孩解救出來送養。

坦帕灣人道協會（Humane Society of Tampa Bay）執行董事雪莉（Sherry Silk）透露，南西的遺產「足以永遠支付貓咪們的食物、醫療及美容帳單。」她正在嚴格審查認養人資格，新飼主必須事先支付寵物各項花費，之後再透過遺囑執行人及法律程序請款，因此仍能遵守南西遺願，利用遺產確保毛孩獲得最佳照顧。

目前，其中一隻罹患心臟病的波斯貓「雪球」（Snowball）已經被牠的獸醫領養，其餘6隻貓咪仍在送養中。