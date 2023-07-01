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砍殺女家教110刀！她犯案前打給父親「預告殺人」　高二掌摑祖母

▲▼南韓女嫌鄭有情身材矮小肥胖，從家裡拖出行李箱時顯得從容不迫。（圖／釜山警察廳）

▲鄭有情身材矮小肥胖，從家裡拖出行李箱時顯得從容不迫。（圖／釜山警察廳）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓釜山23歲、身材矮小的眼鏡妹鄭有情（정유정，音譯），只因對殺人懷有高度興趣，竟於5月底透過家教App，約相差3歲的英語家教老師見面，最後在對方住處將之殘忍殺害、分屍棄屍。從公訴狀來看，鄭友情在對方斷氣前10分鐘，足足砍殺多達110刀，且早在先前他就曾致電給父親，預告她的殺人計畫。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，檢方提交給南韓國會的公訴狀寫滿鄭有情5月26日作案的詳細經過，鄭有情首先穿著學校致制服、憑藉矮小的身高優勢假扮成國中3年級學生後，晚間6時成功進到受害者家中，當對方問起自己的年齡後，她才坦言已經25歲，並交待起自己從小到大悲慘的家庭背景和生活環境。

此時，鄭有情話鋒一轉，「其實我很想輕生，但若只有我一個人孤獨死去，那未免也太過悲慘了吧？所以我想找另一個人和我一起死」，當英語家教女老師神色驚恐想要逃離現場時，她卻又表示「我開玩笑的啦」，試圖安撫對方放下戒心，霎那間，她拿起早已準備好的刀具砍向對方。

直到該名女家教斷氣前，鄭有情在10分鐘以內足足砍了對方多達110刀，為了躲避外界透過屍體指紋鑑識查清死者身份，她竟然還毀損屍體的手腕部位，接著她將死者分屍裝行李箱，搭計程車前往慶尚南道梁山市洛東江邊的叢林棄屍，該處是她平常會來散步的地點，她計畫將對方的死偽裝成失蹤。

▲▼鄭有情拖行李箱時，腳步輕快愉悅，像是參加畢業旅行。（圖／翻攝自CBS）

▲鄭有情拖行李箱時，腳步輕快愉悅，像是參加畢業旅行。（圖／翻攝自CBS）

檢方的公訴狀指出，其實鄭有情之所以犯下震驚社會的殘忍血案，主要源自於她童年在缺乏關愛的家庭成長，在家庭關係長期不睦下，讓她衍生出殺人報復的扭曲心態，她1歲時母親離家出走、6歲時又遭到父親拋棄，從小由祖父一手帶大，雖然國中2年級時曾和父親同居一段時間，但父親的再婚令她感到相當失望且傷心。

鄭有情2014年曾和父親起衝突，遭到父親施以家暴，當時她還因此向警方報案，而在高中2年級時她和祖父、繼祖母一起生活，便曾出手賞繼祖母一記耳光。

檢方研判，鄭有情自幼在關係不睦的家庭背景下成長，導致她決心考取大學或公務員，藉此擺脫原生家庭的影響，無奈卻接連落榜，加上還得煩惱經濟因素，這導致她決定靠殺人來消解長期以來對於家庭的怨恨和憤怒，她從2022年起開始在網路上搜尋「報仇家人的方法」、「消滅人類的方法」、「殺害尊親屬」、「殺人的方法」等關鍵字。

另外，早在犯案前，鄭有情還曾和父親通電話2個小時，抱怨從小到大悲慘的家庭和生活環境，並預告自己將靠殺人消解怨恨。

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