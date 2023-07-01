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美CIA局長密訪烏克蘭！烏官員洩「反攻計畫」：年底從俄軍奪回失土

▲▼美國中情局局長伯恩斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國中情局局長伯恩斯今年6月秘密訪問烏克蘭。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

俄國傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）6月24日叛變，儘管一天內就平息，但恐將影響未來俄烏戰爭局勢。有消息指出，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）在該起叛變前曾秘密訪問烏克蘭，烏國官員透露，他們計畫在今年底前奪回被俄軍占領的領土，並和莫斯科當局展開停火談判。

根據美媒《華盛頓郵報》，美國CIA局長伯恩斯曾經於6月早些時候「秘密訪問」烏克蘭，他會見烏克蘭總統澤倫斯基和烏國其他高級情報官員，烏國官員透露一項雄心勃勃的戰略，他們計畫在今年底以前從俄軍手中取回被奪佔的領土，並和莫斯科當局展開停火談判，此次訪問並未獲其他媒體報導。

此時烏軍正努力在籌劃已久的反攻取得優勢，然而烏軍卻尚未部署受西方訓練、以及來自西方裝備的突擊旅。

由於美國政府並未向媒體公開此次訪問行程，一名美國官員受訪時要求匿名，「伯恩斯局長最近造訪烏克蘭，其實自從一年多前俄軍針對烏克蘭開始侵略行動後，他就經常這樣做。」

該名官員還透露，此次伯恩斯局長訪問烏克蘭的目的，是重申美國拜登政府和烏克蘭分享情報的承諾，協助烏克蘭自衛、抵禦外敵侵略。

烏克蘭官員對於反攻速度緩慢、未取得預期成果感到失望，然而其實在私底下，基輔當局的軍事規劃者向伯恩斯和其他人表示，對於在今年秋季之前奪回大片領土的計畫充滿信心，一方面在俄羅斯控制下的克里米亞半島邊界線附近部署火砲、導彈系統，一方面向烏克蘭東部持續推進。

3名知情人士透露，屆時將會和莫斯科當局展開停火談判，是去年3月和平談判破局以後的首次談判，「俄羅斯只有在感受到威脅時才會重啟談判。」

不過對於烏克蘭軍隊是否能在如此短的時間內實現「奪回失土」的計畫，其實仍有待觀察。至於針對烏克蘭軍隊反攻前景評估的提問，美國中情局拒絕置評。

另外，報導也指出，美國不斷重申並未以任何形式介入莫斯科當局和瓦格納集團的衝突，伯恩斯在叛變平息後曾致電給俄羅斯對外情報局局長納雷什金（Sergei Naryshkin），強調美國並沒有以任何方式參與其中。

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