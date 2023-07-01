烏克蘭反攻進度緩慢！　美參謀首長：過程會非常非常血腥

▲美國最高將領、參謀長聯席會議主席密利（Mark Milley）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

俄烏戰爭從去年2月持續至今，烏克蘭軍隊在6月發動反攻，總統澤倫斯基對反攻進度持保守態度，美方也認為現階段進展不如預期。美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）表示，烏軍正穩步前進，過程將血腥且漫長。

根據《路透社》報導，密利6月30日在華府舉行的國家新聞俱樂部（National Press Club）活動上表示，烏軍的反攻正穩步推進，正在穿越艱困的地雷區，每天500公尺、1000公尺緩慢前進，「紙上戰爭和真正的戰爭是不同的，在真正的戰爭中，人們會真正地死去，真正的人會在前線、在軍車裡，屍體會被炸藥炸成碎片。」

密利指出，他一點也不驚訝反攻進度比預測還要慢，「我說過，這將需要6周、8周、10周的時間，這非常困難，過程會很漫長，而且會非常非常血腥，任何人都不該對此抱有幻想。」

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valery Zaluzhny）接受訪問時則說，為了能更有效推進前線，烏克蘭需要更多武器，「這不是表演，這不是讓全世界觀看然後押注的表演，每一天、每一公尺都要付出鮮血。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）也坦承，反攻的速度比預期還要慢，但沒有具體說明現況；他在6月30日表示，烏軍的積極行動在各方面都取得了進展。烏克蘭副國防部長馬里亞爾（Hanna Maliar）則說，反攻正按照計畫進行，會透過各種不同的軍事任務來評估進展。

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