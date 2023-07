馬斯克、祖克伯想在「羅馬競技場」鐵籠對決！　義大利政府回應了

▲美國兩大科技巨頭的「鐵籠對決」仍在隔空叫戰階段。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

全球首富馬斯克(Elon Musk)日前槓上Meta創辦人兼執行長祖克柏(Mark Zuckerberg),甚至邀請對方來一場鐵籠格鬥。沒想到祖克柏不僅點頭答應,兩人還準備到義大利知名古蹟「羅馬競技場」對決,而義大利文化部也做出回應。

根據《紐約郵報》報導,美國兩大科技巨頭的「鐵籠對決」仍在隔空叫戰階段,時間和地點都還未有定案,但馬斯克6月30日在推特發文表示,「羅馬競技場有機會發生戰鬥。」讓外界猜測,他和祖克伯是否選定在羅馬競技場對決。

Some chance fight happens in Colosseum