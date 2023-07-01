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馬斯克、祖克伯想在「羅馬競技場」鐵籠對決！　義大利政府回應了

▲▼馬斯克（Elon Musk）、祖克柏（Mark Zuckerberg）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國兩大科技巨頭的「鐵籠對決」仍在隔空叫戰階段。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）日前槓上Meta創辦人兼執行長祖克柏（Mark Zuckerberg），甚至邀請對方來一場鐵籠格鬥。沒想到祖克柏不僅點頭答應，兩人還準備到義大利知名古蹟「羅馬競技場」對決，而義大利文化部也做出回應。

根據《紐約郵報》報導，美國兩大科技巨頭的「鐵籠對決」仍在隔空叫戰階段，時間和地點都還未有定案，但馬斯克6月30日在推特發文表示，「羅馬競技場有機會發生戰鬥。」讓外界猜測，他和祖克伯是否選定在羅馬競技場對決。

不過，義大利文化部否認此項消息，並指出目前尚未收到任何正式聯繫，「即使這個消息看起來很棒，但卻是沒有根據的。」義大利文化部也提到，「如果祖克伯和馬斯克想在羅馬競技場演出，就必須提出非暴力的挑戰。」

義大利媒體《蟻報》指出，羅馬競技場的每場活動申請，都會經羅馬競技場考古公園管理層評估，驗證活動與羅馬競技場的兼容性，以保護遺址。

這場「鐵籠決鬥」起因於，Meta新開發社群「Threads」介面激似推特，被網友認為抄襲。現年51歲的馬斯克就在6月21日發文揶揄，「我很確定，地球迫不及待想接受祖克柏的統治」，一名網友開玩笑留言，「你最好小心，我聽說他有在練柔術」，他卻回覆，「如果他願意，我就準備跟他打一場鐵籠格鬥賽。」

不久後，現年39歲的祖克柏發布Instagram限時動態，以上述邀戰對話截圖為背景，並表示「把地點傳給我」，被認為是間接同意了這次比賽邀約。

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