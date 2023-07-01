「非裔少年射殺案」暴亂延燒！法國動員4.5萬警力　已逾千人被逮捕

▲17歲非裔少年遭員警射殺，法國各地示威延燒。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合外電報導

法國巴黎17歲非裔少年尼爾（Naël）遭員警射殺，引爆連續4晚的大規模暴力示威。6月30日，當局部署4.5萬警力、特種部隊、裝甲車及直升機，當晚一共270人被捕，使得抗議活動爆發以來，累計超過1100人落網。

尼爾具有阿爾及利亞及摩洛哥血統，27日行經巴黎西北郊南特市（Nanterre）時，拒絕停車接受攔檢，之後遭員警射殺，引爆民眾怒火。除了巴黎地區，馬賽（Marseille）、里昂（Lyon）、蒙貝列（Montpellier）等地皆發生暴力衝突，示威者破壞、縱火、向警察扔東西、塗鴉「為尼爾復仇」字樣，警局、車站、店鋪、銀行都無法倖免，甚至不少人趁亂洗劫商家。

法國當局表示，重建秩序的所有選項都在考慮中，並宣布禁止所有大型活動，全國巴士與電車服務也將在晚間9時過後關閉。內政部長達馬南（Gerald Darmanin）稱，這個年輕人的死亡「不能作為混亂和犯罪的藉口」。

被指控開槍的38歲員警已經向家屬致歉，被起訴非預謀故意殺人罪後，接受正式調查。其律師利納德（Laurent-Franck Lienard）透露，員警無意殺人，當時原本瞄準尼爾的腿，卻被撞了一下，導致槍口偏移到少年胸口，釀成悲劇。他宣稱，當事人只是「依法行事」，被起訴與拘留都是為了平息緊張局勢。

南特市檢察官普拉什（Pascal Prache）證實，尼爾被一槍擊中、子彈穿越胸口及左臂後死亡。員警會選擇開槍，是因為擔心自己與搭檔，甚至路人都會被開車衝撞。但是，檢方認為「這不符合動用武器的法律條件」。

▲尼爾之死再度引發法國對於貧窮、種族與歧視的激烈爭論。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



少年的母親慕妮亞（Mounia）受訪時說，「我不責怪警方，我只責怪一個人，那個奪走我兒子性命的人。」她和其他示威者一樣，認為兒子的種族是被殺害因素之一，「他看到一張阿拉伯臉孔，一個小孩，就想奪走他的性命。像這樣殺害年輕人，這種情況還要持續多久？還有多少母親會跟我一樣？」

看著尼爾長大的家族親友賈庫比（Mohamed Jakoubi）說，警察針對少數族裔的暴力事件發生後，不公義的感受助長怒火，「我們受夠了，我們也是法國人。我們反對暴力，我們不是人渣。」

法國總統馬克宏呼籲保持冷靜，譴責暴力行為，但直言尼爾之死「無法解釋且不可原諒」。衛報指出，法國政治家因為顧慮選民對於安全的擔憂，通常不太情願批評警方，因此總統這次的言論可說是「異常地坦率」。

今年大部分時間裡，馬克宏政府都在處理推動退休金改革引發的社會分裂後果，如今又陷入2018年黃背心運動以來最嚴重危機，他甚至提前離開布魯塞爾的歐盟高峰會，在2天內召開第2場內閣危機會議。

CNN與路透社形容，這場悲劇的發生，重新引發貧窮及少數族裔遭受歧視與警方不當執法的激烈辯論。種族與歧視一直是棘手政治議題，但在法國尤其具挑戰性，因為該國獨特的世俗主義，透過消除差異、使所有公民都以法國人自居，確保所有人的平等。但在實務上，這種對於法國共和主義的堅持，經常阻止政府進行任何看似根據種族區分法國公民的行政事務，包括蒐集數據。