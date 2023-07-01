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曼谷機場電動走道「吞人腿」！女捲輸送帶當場截肢　接回希望破滅

▲▼曼谷機場電動走道「吞人腿」！女捲輸送帶當場截肢　接回希望破滅。（圖／翻攝自紐約郵報）

▲廊曼機場一名女性旅客左腿被捲入電動步道。（圖／翻攝自紐約郵報網站）

記者柯沛辰／綜合報導

泰國曼谷廊曼國際機場（Don Mueang International Airport）29日發生一起驚悚事故，當時一名女子行走在電動走道，途中不慎被行李箱絆倒，導致左腿被捲入輸送帶，最後經醫師評估，只能緊急截肢。兒子透露，原本動手術接回母親的小腿，但考慮可能引發的併發症，醫生決定放棄。

綜合外媒報導，事件發生在29日上午8點40分，地點在廊曼機場第二航廈，當時女子準備搭機前往東南部的洛坤府（Nakhon Si Thammarat），不料行經電動步道時，被自己的行李箱絆倒，導致左腿膝蓋以下部分捲入輸送帶末端。

儘管有目擊者在第一時間按下緊急按鈕，但女子仍無法將腳抽出。醫療團隊趕抵施救，工作人員也將機器拆除，但女子的左腿血肉模糊，經現場醫師判斷，只能緊急進行截肢手術，再送往附近的普密蓬醫院做治療。不過，院方表示無法重新接上斷腿，因此又轉往曼谷康民國際醫院。

▲▼廊曼機場旅客腿被捲入電動步道。（圖／翻攝自ศูนย์ข้อมูลภูเก็ต Phuket Info Center）

▲女子不慎被行李箱絆倒，左腿被捲入輸送帶。（圖／翻攝自ศูนย์ข้อมูลภูเก็ต Phuket Info Center）

兒子Krit Kittirattnana表示，起初醫生認為有望重新接上，由於考慮到潛在的併發症，最終決定不接回斷腿。Krit透露，一家人都因這起事故感到衝擊，但他們必須冷靜下來，以支持母親，因為母親的情緒狀態還沒穩定下來，所以家人都避免談論當時發生的事。

Krit說，他無法用言語形容自己到場目睹母親慘狀的感受，「當母親躺在擔架上，一名救護人員拎著一個裝著她腿的發泡膠箱，我無法形容自己看到那一幕場景時的心情。」

Krit指出，他不確定這次手術後是否是最後一次，但比起身體，他跟家人更擔心母親的精神狀況，目前正在尋找這方面的專家，「儘管這次事故後，我們的家庭不會再像以前一樣，但我們將一如既往地團結在一起。」

對此，曼谷廊曼機場回應，向傷者致上最深切的歉意及遺憾，後續將進行徹底、透明的調查，並負起所有醫療的賠償責任。

▼廊曼機場承諾賠償所有醫療費用。（圖／Don Mueang International Airport-DMK）

▲▼廊曼機場意外。（圖／Don Mueang International Airport-DMK）

 
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