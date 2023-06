拜登直播專訪突然「起身離開」　尷尬畫面全程放送

記者林彥臣/綜合報導

美國總統拜登29日接受MSNBC的直播專訪,不料節目還在進行當中,拜登(Joe Biden)還沒等到廣告時間,就突然起身離開,讓主持人華勒斯(Nicolle Wallace)相當傻眼,趕緊告訴觀眾「別轉台」。但是這段直播已經在網路上引發熱議,對於拜登的行為感到不解。

根據FOX NEWS報導,拜登就近期法院宣布「平權法案違憲」的主題接受專訪,當訪談進行了20分鐘左右,拜登等不及主持人把話說完,就突然起身準備離開,華勒斯見狀只能趕緊握手致意,然後告訴觀眾「別轉台」。

這段影片在網路上瘋傳,美國保守派學者蓋斯特(Steve Guest)對此發文驚呼「拜登到底在幹嗎?這是電視直播!」

▲拜登直播專訪突然「起身離開」。(圖/翻攝自MSNBC/GOP War Room)



美國媒體監督組織「媒體研究中心」(Media Research Center)副主編方達卡羅(Nicholas Fondacaro)推測,「跑廁所嗎?還沒進廣告,拜登就離座,尷尬地離開了。」

多數網友認為,正常情況下,受訪者或來賓應該等節目進廣告之後才離開座位,拜登還沒等到進廣告就起身走出攝影棚,這很不尋常,尤其這還是現場直播專訪。

但也有網友為拜登緩頰,訪談環節告一段落,起身離開很正常。

Dementia Joe Has Just POOPED His Pants On LIVE TV!? Biden Awkwardly WOBBLES Off-Set During LIVE Hit, Host SHOCKED. pic.twitter.com/iGJuzpGLV2