迪士尼「神話破滅」　日本人點出3大變化：只剩疲憊感

▲東京迪士尼樂園是否「神話破滅」，最近在日本網友間引發討論。（圖／記者蔡玟君攝）
記者林彥臣／綜合報導
「東京迪士尼樂園」是許多台灣人去日本旅遊的熱門景點之一，然而對日本人而言，是否已經「神話破滅」近期引發許多討論。因為有一位日本部落客點出疫情過後迪士尼樂園的3大變化，相較於過去流連忘返的感覺，現在只剩滿滿疲憊感。
一位以主婦生活為主題的部落客，在推特上發文表示，迪士尼樂園曾經是一個「夢幻和魔法」的王國，在那裡可以體驗到一種不真實的奇幻感，扮演各種角色的工作人員，都很熱情好客，然而現在再去卻只覺得疲憊不堪。
以下為部落客認為的3大變化
1.「無止盡的排隊」，去到哪個設施都要花很長的時間排隊等候。
2.餐點滋味與價格不符。
3.工作人員與4年前相比，明顯缺乏熱忱，像是眼神呆滯的流水線工人。
部落客分析，自己4年前在迪士尼樂園玩了12小時，卻一點都不覺得累，現在卻覺得相當疲憊，感覺迪士尼樂園在新冠疫情前後，發生了很大的改變。
對此有一派網友同意她的看法表示，「就像灰姑娘一樣，看起來魔法已經被解除了」、「我上周也去那裡，我真的同意你的看法」、「我也覺得迪士尼的工作人員素質降低了」。
但也有另一派網友持不同看法表示，「也許是你變了」、「我是一個高中生，前幾天才第一次去玩，但那一天對我來說，就像是夢一樣」、「前幾天才去過，我遇到的工作人員素質很好，不覺得樂園變了，而是難搞的遊客增加了，才讓品質降低」。
ディズニーリゾートはキャストの対応も含めて非現実感を味わえる夢と魔法の王国だったのに、最近は長時間並んで値段に見合わない食事に大金払ってただただ消耗して帰る場になってるのがツラい。単に私が老いただけ、かつ、思い出補正がガンガンにかかってるだけなのかもしれないけれど、非常に悲しい。— 深爪＠「親になってもわからない」好評発売中 (@fukazume_taro) June 24, 2023
讀者迴響