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他冒雨跑步「遭雷劈死」！橘光一閃瞬間倒地　陳屍果菜市場前

▲▼ 男人,殺人,躺地,男子,死人。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲一名男子冒著雨跑步，結果被雷劈死。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

俄羅斯克拉斯諾達爾（Krasnodar）近日發生一起慘劇，一名49歲的男性雨天在馬路中奔跑，結果遭到雷擊，導致男子全身起火倒地、當場身亡，驚悚畫面曝光後，引發不少討論。

根據俄媒RUPTLY報導，這起意外發生在當地時間27日中午，當時天氣正在下雨，49歲的男子冒雨在路上奔跑，沒想到準備進入果菜市場時，突然遭到落雷擊中，導致他瞬間倒地。

從畫面中可以看見，男子奔跑的速度並不快，沒想到這時天空中突然火光一閃，突然出現了一道橘紅色的光芒，在他的身上、頭頂閃了一下，等到光芒消失以後，男子也應聲倒地。

當地消防員接獲通報，前往現場調查，發現男子已當場身亡。當地警方獲報後已展開調查，至於詳細死因、案發原因為何，仍待進一步釐清。

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