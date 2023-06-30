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新北毛寶貝幸福委員會專家齊聚　會議聚焦提升民間收容所品質　

▲▼ 新北市府動保處，今年首召開「毛寶貝委員會」，會議聚焦「提升民間收容所品質」 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 新北市府動保處今年首召開「毛寶貝委員會」，會議聚焦「提升民間收容所品質」 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

毛寶貝越來越受重視！新北市政府動保處在今日(30日)召開今年度第一次毛寶貝幸福委員會，邀集各界專家學者及動保團體擔任委員，這次議題聚焦民間收容所飼養管理及土地容許使用問題，如何運用專業人力與申請流程諮詢，縮短行政申請流程，加強民間動物收容所負責人動保法治觀念等方案，盼能提升民間收容所收容品質及形象。

「新北毛寶貝幸福委員會」今邀集專家學者包括世界愛犬聯盟台灣總代表呂幼綸、台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳、台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如、台灣動物平權促進會執行長林憶珊、新北市寵物商業同業公會理事長侯兆誠、中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫、中華民國保護動物協會理事長李朝全、律師事務所律師李承志等人共同參與會議。

動保處指出，流浪動物為全國性問題，國內愛心團體及人士為收容這些動物，在自家或租用他人土地建立收容所，新北市現有列管民間動物收容處所計32間，收容約6000隻犬隻，在飼養管理部分，新北動保處已採取Good狗計畫委託動保團體加強輔導、新北市好日子愛心大平台民間捐資、提供消毒水及協助狂犬病疫苗注射以加強防疫、並委託民間獸醫師進行數量清查、狂犬病疫苗注射、絕育等措施，以逐步解決問題。

至於土地部分，尚須長遠規劃，現階段動保處研商改善收容所社會觀感，改變民眾對收容場所刻板印象。動保處提出專業人力與申請流程諮詢服務，縮短行政申請流程、加強民間動物收容所負責人動保法治觀念、建議中央修正動保法，明訂大量飼養者應取得相關登記證，輔導與納管及研擬民間動物收容處所改善設施或合法化補助計畫等方案，請學者專家就面臨執行問題，提供建言，和緩民間收容所及居民的衝突，建立人與動物合諧共處的空間。

新北市動保處表示，新北市是友善動物城市，感謝各界人士、民間團體與新北市一起共同努力，透過公私協力方式，達到保障動物權益與提升動物福祉，未來也會持續精進新北市動物保護工作，讓動物保護能真正落實到日常生活。

▲▼ 新北市府動保處，今年首召開「毛寶貝委員會」，會議聚焦「提升民間收容所品質」 。（圖／記者戴上容翻攝）

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