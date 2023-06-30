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為了省錢！澳洲放棄「太空衛星」發展計畫　航太協會批：短視近利

▲▼太空,外太空,衛星。（圖／CFP）

▲澳洲為削減開支，因此要取消得花上逾10億澳元的系列發展衛星計畫。（圖／CFP）

文／中央社

澳洲今天表示，由於經濟放緩且出現生活成本上升的危機，該國試圖削減開支，因此要取消得花上逾10億澳元、一系列發展衛星的計畫。

法新社報導，耗資12億澳元（約新台幣252億元）的「國家太空地球觀測計畫」（National Space Mission for Earth Observation ）去年剛剛展開，那被譽為是澳洲太空業發展的關鍵架構。

該計畫的目標是設計、建造、運行4個衛星，那些衛星預定於2028年至2033年間發射，以蒐集地球觀測數據。

那些資料有助當局預測天氣、因應自然災害和管理環境。

但中間偏左的澳洲政府表示，由於「預算修正」的關係，該計畫將取消。這讓澳洲只能倚賴國外的合作夥伴提供有關地球的數據。

澳洲工業暨科學部長休斯奇（Ed Husic）今天告訴澳洲廣播公司（ABC），在努力與通膨對抗之際，優先考量「更廣泛的環境因素」，意味著「要做出艱難的決定」。

他說：「如果我不在這裡砍掉10億澳元，那我就得在其他地方擠出10億澳元。」

儘管成長緩慢、國防支出穩定增加，但澳洲政府已承諾今年會讓國庫的收支平衡。

澳洲航太產業協會（Space Industry Association of Australia）表示，取消衛星計畫是「短視近利」。

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