日本石材廠「1噸重石板」倒塌　48歲員工被活活壓死

▲警方依業務過失致死嫌疑調查此案。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本沖繩縣讀谷村一間石材場30日上午發生死亡意外，一名員工遭倒塌的石材壓住，救護人員到場將他救出時，已經沒有呼吸心跳，送院1個半小時後死亡。而根據調查，事發當時壓在死者身上的石材重量超過1噸。

根據《琉球放送》報導，沖繩縣警方30日上午10時左右接獲通報稱，在讀谷村的一間石材工廠有人被1噸重的石板壓住，動彈不得。警消趕往現場後，隨即投入救援作業。壓在被害人身上的是高1.8公尺、寬3公尺的巨型石板，單片重量就高達500公斤。據警方表示，當時有數片石板同時壓在他身上。

死者是該石材廠的48歲員工，當時與同事正在使用重型機具進行石材的搬運作業，怎知多片石板卻突然倒塌，而當時站在一旁的當事人就這樣被壓在倒塌的石板與其他的石板之間，無法動彈。

警消將當事人救出後，男子已無生命跡象，雖然隨即將其送往醫院治療，但仍於1個半小時後不治身亡。警方目前已經依業務過失致死嫌疑立案調查，未來將持續釐清事發當時情況與原因。