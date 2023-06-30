　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不甩付費新法案　Google宣布跟進Meta「封鎖加拿大新聞」

▲Google。（圖／路透）

▲Google有意封鎖加拿大用戶使用旗下平台觀看或分享新聞的管道。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

加拿大國會上周通過「線上新聞法」（Online News Act），規定科技巨頭必須與新聞業者進行商業談判，付費購買報導內容，否則將面臨具約束力的仲裁，預計6個月後生效。對此，Google宣布跟進Meta的做法，封鎖加拿大用戶使用旗下平台觀看或分享新聞的管道。

Google宣布，一旦「線上新聞法」生效，加拿大用戶將無法使用Google產品觀看當地新聞。該公司稱，加拿大的現行新法「窒礙難行」，而渥太華當局「沒有給我們理由相信…能夠透過法案解決結構性問題」，更可能導致加拿大民眾使用網路搜尋新聞、記者接觸到閱聽眾的難度更高。

▲▼臉書母公司Meta Platforms。（圖／路透）

▲Meta兩年前也一度因為新聞議價法案槓上澳洲政府。（圖／路透）

Meta的臉書、Google等科技巨頭，透過新聞報導的推送及分享，賺取大量數位廣告收益，卻從未付費給媒體業，關於是否或如何分享此一龐大利潤，雙方已經爭論多年。2021年，澳洲通過開創性法案後，Mete一度封鎖澳洲用戶在臉書觀看或分享新聞連結的管道，但最終在修法後與當地新聞業達成協商。與此同時，「新聞議價」的觀念持續在全球發酵。

加拿大媒體業提出投訴，希望政府對科技巨頭實施更嚴格監管，避免新聞產業被擠出數位廣告市場，因此催生了「線上新聞法」。該國政府稱，新法有助於向陷入困境的新聞產業提供公平補償，且有必要「強化加拿大數位新聞市場的公平性」。

此前，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）更直言，這些科技巨頭正在使用強硬策略避免付費購買新聞，「這些網路巨頭寧可切斷加拿大人獲取當地新聞的管道，也不願支付公平份額，這是一個真正的問題。如今他們訴諸霸凌策略（bullying tactics），試圖達到自己的目的，這是行不通的。」

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
重量級主持人陶晶瑩來了！全台首作《音樂主理人》今晚首播
警慶祝升官喝掛嘔吐！一覺醒來官職飛了
驚見「2公尺地震魚」現身　刷新台灣最大活體紀錄
黑人攻防策略「宣告失敗」！　律師留言感謝郭源元
快訊／雲豹確定與台啤合併！將公布新LOGO
好市多夯品「突襲式特價」只到今天！　會員崩潰：才剛買
快訊／台南民宅火警　1女死亡
快訊／雨彈還沒停！7縣市續發大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

荷蘭「半導體設備」出口限制9／1生效　貿易部長：為了國家安全

美派B-52H飛南韓！北韓平壤12萬人「反美集會」：要美國血債血還

不甩付費新法案　Google宣布跟進Meta「封鎖加拿大新聞」

為了省錢！澳洲放棄「太空衛星」發展計畫　航太協會批：短視近利

怪人扔石砸窗！碎玻璃噴進嬰兒床　4月大女嬰「眼睛流血」險失明

日本石材廠「1噸重石板」倒塌　48歲員工被活活壓死

睡夢時分住宅遭土石流灌入！女嬰「無法呼吸」遭夾死　他見玩具痛哭

Pokémon GO開發商宣布裁員四分之一！　終止推出2款遊戲

擔心爸信邪教　兒偷裝攝影機「拍到性侵少女畫面」大義滅親也被捕

農民耕作突遇閃電！擊中「褲襠金屬扣」　衣服焦黑當場死亡

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

遭盤問後車廂疑似有屍體　車主解釋後警察笑到不行

NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

昔控黑人亂親 Makiyo要他出來面對｜20230629 ET午間新聞

金泰梨一秒切換正邪演技超嚇人　遭惡鬼附身她不信：人才可怕

食品加工廠男員工掉進味噌槽　63歲姐急報案！送醫搶救不治

Ella自爆曾遭侵犯「他手伸進內褲」　「哭著爬出來」..3姊妹都遇害

22歲消防車變烏賊狂噴黑煙　路人急閃...還有2年才退役！

李多慧貼心彎腰幫趕蟑螂！ 落地亂竄...和隊友嚇壞奔逃

飼料沒加料米克斯氣炸不理　聽剪指甲秒回頭：你說啥？

荷蘭「半導體設備」出口限制9／1生效　貿易部長：為了國家安全

美派B-52H飛南韓！北韓平壤12萬人「反美集會」：要美國血債血還

不甩付費新法案　Google宣布跟進Meta「封鎖加拿大新聞」

為了省錢！澳洲放棄「太空衛星」發展計畫　航太協會批：短視近利

怪人扔石砸窗！碎玻璃噴進嬰兒床　4月大女嬰「眼睛流血」險失明

日本石材廠「1噸重石板」倒塌　48歲員工被活活壓死

睡夢時分住宅遭土石流灌入！女嬰「無法呼吸」遭夾死　他見玩具痛哭

Pokémon GO開發商宣布裁員四分之一！　終止推出2款遊戲

擔心爸信邪教　兒偷裝攝影機「拍到性侵少女畫面」大義滅親也被捕

農民耕作突遇閃電！擊中「褲襠金屬扣」　衣服焦黑當場死亡

1動作自測肌少症！　醫示警「生活5狀態」：樓梯只能爬2、3階小心了

快訊／異常交易3500萬！實驗學校帳目不明、違法招生確定遭廢校

金曲34／宇宙人二度入圍　預告明年有大事「完成10年之約」

張國煒看高票價2、3年才會穩定下來　12月飛舊金山、明年中飛西雅圖

美批准138億對台軍售案　國台辦：把台灣推向「兵凶戰危」深淵

退出(G)I-DLE 2年！穗珍「正式開通IG帳號」粉絲激動湧入：好想妳

韓國冠軍遭撤銷！桃園龜山國小出征威廉波特少棒賽

陳冠宇攜手陳冠宇四手聯彈　400萬鋼琴搬進球場

畫出超Q寶可夢！女租屋處車道創作　房東太太一看怒罵：不爽就搬

陳俊秀適時安打　樂天前5局2比0領先中信

修但幾咧！汪面對鏡頭燦笑等拍照　後方柴「激戰玩偶」超搶鏡網笑翻

國際熱門新聞

她腿「絞入機場電動走道」擠出血肉！現場緊急截肢

雙胞胎驗DNA　揭人妻「一夜情瞞17年」

除草「割中陰莖」致死　竟是他做1舉動害死自己

航班延誤剩他在等　爽享1人包機

WHO旗下機構認證　阿斯巴甜恐致癌

尼爾之死引發法國暴亂！當局將部署4萬警力

60多年沒有睡過覺！80歲老翁「永久失眠」

泰坦號深海內爆「5人恐瞬間變肉醬」

好市多祭1招打擊「共用會員卡」！

他用除草機割斷GG　失血過多身亡

俄28歲火辣「銀行副行長」11樓離奇墜亡

供瓦格納使用？　空拍顯示白俄軍事基地出現新設施

比爾蓋茲創投面試女求職者　傳露骨詢問性生活

行李託運前必做1件事！　旅遊網紅：是理賠關鍵

更多熱門

相關新聞

上飛機前玩拉霸！旅客「爽中4千萬大獎」

上飛機前玩拉霸！旅客「爽中4千萬大獎」

美國賭城拉斯維加斯（Las Vegas）是世界知名的觀光地，而一名旅客27日準備搭機回家之前，在當地機場航廈玩吃角子老虎博弈機台，沒想到竟然幸運出現130萬美元（約新台幣4045萬元）大獎。

超狂研究生搭飛機「洛杉磯通勤舊金山」

超狂研究生搭飛機「洛杉磯通勤舊金山」

看她睡覺就夠了　女網紅直播幾小時爽賺46萬

看她睡覺就夠了　女網紅直播幾小時爽賺46萬

是否支持美軍協防台灣　川普：我不談這個

是否支持美軍協防台灣　川普：我不談這個

她和繼子借精　丈夫點頭了

她和繼子借精　丈夫點頭了

關鍵字：

北美要聞GoogleMeta新聞媒體數位廣告廣告營收

讀者迴響

熱門新聞

范瑋琪遭洗版「退票抵制」！演唱會票房慘況曝

黑人侵犯前8天「偷拍大牙美腿照」找到了！

范瑋琪「護夫3證詞全翻車」！海產店老闆指認

19歲女指控男星「無套性侵」！　

反骨酷炫遭控偷拍性愛片！網美淚訴：分給成員觀看

黑范夫妻急否認喊告！媒體人曝「只為了1事」

吳慷仁「千字文」回應遭影射約砲　網紅3個字總結

苦苓酸黑范夫妻！小S姑姑14字回嗆

快訊／吳慷仁深夜反擊！駁爆料：真的是睜眼說瞎話

「我家只有一張床」　范瑋琪11年前《康熙》自爆還有另張床

廖峻兒子「對MeToo真正受害者抱歉」：發展非我們樂見

今起不讓行人噴6千！4大圖解一次看　13項違規恢復檢舉

吳子嘉稱要寫信給國台辦：停掉陳建州代言

艋舺雞排請到吸血鬼！員工爆NONO私下13惡行

黃鐙輝2年前「公主抱抓胸」遭疑Metoo

更多

最夯影音

更多
朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！
遭盤問後車廂疑似有屍體　車主解釋後警察笑到不行

遭盤問後車廂疑似有屍體　車主解釋後警察笑到不行

NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

昔控黑人亂親 Makiyo要他出來面對｜20230629 ET午間新聞

昔控黑人亂親 Makiyo要他出來面對｜20230629 ET午間新聞

金泰梨一秒切換正邪演技超嚇人　遭惡鬼附身她不信：人才可怕

金泰梨一秒切換正邪演技超嚇人　遭惡鬼附身她不信：人才可怕

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面