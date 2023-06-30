不甩付費新法案　Google宣布跟進Meta「封鎖加拿大新聞」

▲Google有意封鎖加拿大用戶使用旗下平台觀看或分享新聞的管道。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

加拿大國會上周通過「線上新聞法」（Online News Act），規定科技巨頭必須與新聞業者進行商業談判，付費購買報導內容，否則將面臨具約束力的仲裁，預計6個月後生效。對此，Google宣布跟進Meta的做法，封鎖加拿大用戶使用旗下平台觀看或分享新聞的管道。

Google宣布，一旦「線上新聞法」生效，加拿大用戶將無法使用Google產品觀看當地新聞。該公司稱，加拿大的現行新法「窒礙難行」，而渥太華當局「沒有給我們理由相信…能夠透過法案解決結構性問題」，更可能導致加拿大民眾使用網路搜尋新聞、記者接觸到閱聽眾的難度更高。

▲Meta兩年前也一度因為新聞議價法案槓上澳洲政府。（圖／路透）



Meta的臉書、Google等科技巨頭，透過新聞報導的推送及分享，賺取大量數位廣告收益，卻從未付費給媒體業，關於是否或如何分享此一龐大利潤，雙方已經爭論多年。2021年，澳洲通過開創性法案後，Mete一度封鎖澳洲用戶在臉書觀看或分享新聞連結的管道，但最終在修法後與當地新聞業達成協商。與此同時，「新聞議價」的觀念持續在全球發酵。

加拿大媒體業提出投訴，希望政府對科技巨頭實施更嚴格監管，避免新聞產業被擠出數位廣告市場，因此催生了「線上新聞法」。該國政府稱，新法有助於向陷入困境的新聞產業提供公平補償，且有必要「強化加拿大數位新聞市場的公平性」。

此前，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）更直言，這些科技巨頭正在使用強硬策略避免付費購買新聞，「這些網路巨頭寧可切斷加拿大人獲取當地新聞的管道，也不願支付公平份額，這是一個真正的問題。如今他們訴諸霸凌策略（bullying tactics），試圖達到自己的目的，這是行不通的。」