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睡夢時分住宅遭土石流灌入！女嬰「無法呼吸」遭夾死　他見玩具痛哭

▲▼南韓慶尚北道榮州市上望洞30日遭洪水淹沒。（圖／CFP）

▲南韓慶尚北道榮州市上望洞30日遭洪水淹沒。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓從今年6月底進入雨季，滯留鋒面和太平洋低氣壓導致降下雨量龐大的豪雨，繼全羅南道咸平郡一名67歲女性水門檢修員遭沖走喪命後，慶尚北道榮州市今（30）日清晨也傳出住宅遭土石流灌入、掩埋的事故，該戶年僅14個月大的女嬰當場遭到活埋，經過2個小時尋獲時卻已失去生命跡象。

根據《韓聯社》，慶尚北道榮州市從昨（29）日晚間便開始降下滂沱大雨，從昨晚截至30日下午3時10分為止共降下207mm的雨量，其中榮州市伊山面的降雨量更突破314.5mm，導致隔壁的上望洞傳出多戶建築和住宅淹水、倒塌，其中一棟三代同堂的住宅更因此在睡夢的清晨時分遭傾洩而下的土石流灌入。

▲▼慶尚北道榮州市上望洞一棟住宅慘遭土石流淹沒，14個月大女嬰死亡，留下生前用過的玩具。（圖／CFP）

▲▼慶尚北道榮州市上望洞一棟住宅慘遭土石流淹沒，14個月大女嬰死亡，留下生前用過的玩具。（圖／CFP）

▲▼慶尚北道榮州市上望洞一棟住宅慘遭土石流淹沒，14個月大女嬰死亡，留下生前用過的玩具。（圖／CFP）

30日上午4時43分，榮州市上望洞該棟住有10人的三代同堂住宅遭土石流灌入，當時有9人在屋內睡覺，只有叔叔趁清晨時分外出工作，該棟住宅在此前颱風、雨季來臨時都沒有發生什麼災害，然而這2天所降下的龐大雨量卻導致周邊山區坍塌，土石流沖垮屋頂和牆壁，現場遺留女嬰生前的玩具。

A某回憶，「我在睡覺的時候，突然聽到樹木裂開的聲音，此時心中產生不祥的預感，而當我開燈才發現，土石流已經灌進我家裡來，我用盡身體的力量阻擋牆壁倒塌，想要叫醒其他家人，救妻女離開現場，無奈女兒的床因為太軟了，導致整個床被土石夾在一塊，根本沒辦法救出女兒。」

A某感嘆，「要是還有一點空間來讓我的孩子呼吸，她應該就能活下來了吧！」

▼該棟住宅慘遭土石流淹沒，14個月大女嬰死亡，留下生前用過的玩具。（圖／CFP）

▲▼慶尚北道榮州市上望洞一棟住宅慘遭土石流淹沒，14個月大女嬰死亡，留下生前用過的玩具。（圖／CFP）

▲▼南韓慶尚北道榮州市鳳峴面下村橋遭暴漲的河水和豪雨沖垮。（圖／達志影像）

▲南韓慶尚北道榮州市鳳峴面下村橋遭暴漲的河水和豪雨沖垮。（圖／達志影像）

從現場的照片來看，女嬰生前用過的玩具和物品遺留在現場，令人感到不勝唏噓。

報導指出，即便如今榮州市的雨勢已有所減緩，但先前的龐大降雨量為該座城市帶來土石流、淹水等災情，上望洞慘遭土石流掩埋住戶附近的其他民宅傳出淹水，榮光女子中學附近也有住宅遭土石流掩埋，還有雨勢從人行道水溝蓋逆流噴出，淹滿整條道路，而榮州市鳳峴面下村橋也遭雨勢和暴漲的溪水沖垮。

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