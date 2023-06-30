美派B-52H飛南韓！北韓平壤12萬人「反美集會」：要美國血債血還

▲北韓25日在首都平壤綾羅島五一體育場召集12萬名群眾參加「反美集會」。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

韓半島（朝鮮半島）於本月25日迎來韓戰73周年紀念，如今全球「新冷戰」局勢形成，導致南北韓之間對立和矛盾加劇。為因應北韓（朝鮮）可能再次發射搭載軍事偵察衛星的運載火箭、或是進行第7次核試驗，美國今（30）日派遣2架B-52H轟炸機參加美國、南韓空軍的聯合軍演；至於北韓則在首都平壤召集12萬人的反美集會。

根據韓媒《News1》，南韓國防部指出，美國空軍2架B-52H「同溫層保壘」戰略轟炸機30日從關島安德森空軍基地出發，經過東海（東中國海）來到黃海（南韓稱西海）韓半島空域，參加美國、南韓空軍的聯合軍演，美國空軍派出F-16、F-15E戰機，至於南韓則派出F-35A、KF-16戰機。

B-52戰略轟炸機能攜載射程達200公里的核彈頭、空對地飛彈等最多31噸的彈藥，並且能夠持續飛行6400公里，在擊毀目標物後返回基地。

根據北韓黨務機關報《勞動新聞》，北韓則透過在全國各地召開以反美為主要訴求的群眾聚會，來達到團結國人的目的，包括召集12萬名以上的勞工、青年學生至平壤綾羅島5月1日競技場（五一體育場）參加「6.25美帝反對鬥爭節」的群眾集會。

包括朝鮮勞動黨中央委員會書記李日煥、朴泰成、平壤市黨委員會責任書記金秀吉、內閣副總理全承國等高級黨政官員皆有出席，整座體育場擠滿了前來參加反美群眾集會的民眾，群眾集會演說人員將最近南北韓情勢緊張的責任歸咎給南韓、美國。

北韓民眾也高舉寫滿各種標語的橫幅或招牌，誓死捍衛祖國、摧毀美國，「美國本土全境已納入我國飛彈的射程範圍」、「朝鮮（北韓）人民的首要大敵美帝侵略者」、「我朝鮮民族流下的鮮血，一定要美帝千百萬倍血債血還」、「殘忍的殲滅戰」、「美帝士和平破壞者」、「千萬顆熾熱的心臟正燃燒著」、「正義的核寶劍」。