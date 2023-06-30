數學題目「哪時間最接近午夜」？百萬網友想破頭...正確答案曝

Jah know start diss a hurt mi head pic.twitter.com/ptYFtS9DSx — Minister of Foolishness ???????? ???????????????? (@yawdmontweet) June 21, 2023

實習記者林郁婷／綜合報導

一道數學題讓大批網友想破頭！牙買加一名網友日前分享一張照片，內容是一道數學選擇題，題目是「哪一個時間最接近午夜」，短短一句話卻讓他傷腦筋，因此決定發文尋求解答。貼文引發百萬名網友爭論。

根據《每日郵報》報導，這名網友「@yawdmontweet」在推特發文表示，「這個問題讓我想破頭！」並曬出一張照片，只見上面是一道數學題，題目為「哪一個時間最接近午夜？」共有4個選項，「A，11：55 a.m.；B，12：06 a.m.；C，11：50 a.m.；D，12：03 a.m.」。

報導指出，不少人表示答案選D，因為距離午夜只有3分鐘，而選項A和C都是指白天接近中午的時間，「這個問題涉及的是鄰近性，而不是時間順序，所以答案是D」、「因為12：03 a.m.是午夜過後3分鐘，而11：55 a.m.是午夜前12小時5分鐘；上午12：06 a.m.是過去6分鐘，上午11：50 a.m.是過去12小時又10分鐘」。

▲網友對題目有不同解讀，因此有不同答案。（圖／翻攝自推特／@yawdmontweet）

正確答案確實是D。不過也有部分網友認為應該選A，「11：55 a.m.距離午夜還有12小時又5分鐘；B距離午夜是23小時又54分鐘，C距離午夜12小時又10分鐘，D距離午夜23小時又57分鐘」、「題目說最接近『到』午夜，而不是『來自』午夜」。

對此，選擇答案D的網友認為，這道題目只問「接近」程度，並不需要考量時間序。

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