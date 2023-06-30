好市多A肝莓監測結案！2個月通報11例都排除　羅一鈞：社區風險解除

▲疾管署副署長羅一鈞說明A肝苺果後續，資料照。（圖／記者黃國霖攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年4月底爆發好市多冷凍莓果驗出A肝病毒事件，引起消費者恐慌，疾病管制署今（30）日公布A肝疑似病例監測結果，2個月來累積通報11例疑似個案，全數排除感染。疾管署副署長羅一鈞表示，國內無食用莓果感染A肝病例，目前食藥署持續禁止相關冷凍莓果輸入進口，社區A肝風險大致告一段落。

美式賣場「好市多（COSTCO）」冷凍3種綜合莓、冷凍藍莓、冷凍草莓接連檢出A肝病毒，目前已停賣、下架所有冷凍莓果商品。由於A肝潛伏其為15天~50天，疾管署謹慎起見，拉長監測至60天，針對通報急性A肝且於發病前60天內曾食用好市多冷凍A肝莓果個案列疑似個案追蹤，總計通報11例，最新1例疑似個案也於今天排除，全數沒有感染A肝。

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▲通報急性A肝且發病前60天內曾食用好市多冷凍莓果之個案統計。（圖／翻攝自疾管署）

羅一鈞說明，最後1案為北部50多歲女性，3月6日至好市多買科克蘭綜合莓果，4月至5月均曾食用。過去2個月因為疲倦、頭暈、頻尿、噁心、嘔吐等症狀就醫，經醫師轉介至醫院做相關檢查，肝功能指數正常，但6月16日體檢時發現A肝IgM抗體出現弱陽性，處於灰色地帶，第一次研判建議採2周後恢復期血清。

後續6月27日再度安排採檢，送疾管署認可醫事檢驗機構，A肝IgM仍為弱陽性，但未達4倍上升，不符急性感染且肝功能均正常，排除A肝。

羅一鈞表示，到今天已經監測期滿，所幸沒有因為食用莓果感染A肝病例，目前食藥署持續禁止相關冷凍莓果輸入進口，社區A肝風險大致告一段落。