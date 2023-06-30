Pokémon GO開發商宣布裁員四分之一！　終止推出2款遊戲

▲《Pokémon GO》開發公司Niantic將裁員四分之一。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

與任天堂合作開發《Pokémon GO》的遊戲開發商Niantic表示，在新冠肺炎疫情期間暴增的遊戲下載需求已經放緩，因此將裁員四分之一，並終止兩款遊戲開發。

根據BBC報導，Niantic執行長漢克（John Hanke）在聲明中指出，公司預計會關閉位於洛杉磯的工作室，結束與NBA聯手推出的官方授權遊戲《NBA ALL-WORLD》，並取消推出即將上架的全新AR智慧型手機遊戲《MARVEL World of Heroes》。

Niantic將裁撤四分之一的人力，受影響員工約230人，漢克坦言，自從《Pokémon GO》發布以來，行動市場變得更擁擠，應用商店和行動廣告的環境變化，也讓大規模推出新手機遊戲變得越來越困難，「我們支出增加的速度超過了收入的增長速度，現在的當務之急是讓《Pokémon GO》持續健康發展。」