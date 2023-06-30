不是夏天！牛津研究揭「最佳減肥時機」　這心態讓人超有動力

▲瘦身減重一直是備受關注的健康話題。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者吳美依／綜合報導

牛津大學研究發現，與一整年其他時間點相比，在1月實施減肥計畫的人，體重往往下降更多，而這很可能是因為「新的開始」的心態，讓人更有動力節食或運動。這篇研究被發表在國際期刊《肥胖》（Obesity）。

根據《每日郵報》，牛津大學營養學者圖基迪斯博士（Dr Dimitrios Koutoukidis）指出，減肥是最常見的新年新希望之一，但這也讓科學家們好奇，從年初開始減肥，效果是否真的比其他時間點更好呢？

為了釐清這個疑惑，研究團隊展開一項觀察性研究，對象為英格蘭8萬5514名平均65歲的民眾，這些人已出現高血糖狀況，但尚未發展為糖尿病，2017年1月至2018年12月期間，參加國民保健署（NHS）糖尿病預防計畫，透過面對面或線上課程，被鼓勵攝取更健康的飲食，多加運動並且減重。

結果顯示，受試者在6個月的時間裡平均瘦了2公斤、也就是2.3%體重。但是，1月開始減肥效果最好，平均減重2.54公斤，減重幅度多了12％至30%。

與此同時，減肥效果最差的則是8月，平均減重1.61公斤。研究人員指出，在這個月份瘦身可能格外辛苦，因為這是「英國典型的度假月份」，難以維持例行公事及日常習慣，導致減重變得較困難。