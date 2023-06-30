太空旅遊成真！　維珍銀河乘客「凝視地球弧線」讚：美麗的旅程

▲太空旅遊公司維珍銀河今天成功將首批付費乘客送上太空邊緣。（圖／CFP）



文／中央社

太空旅遊公司維珍銀河今天成功將首批付費乘客送上太空邊緣。歷經一連串挫敗後，這項各界期盼已久的重大里程碑，將維珍銀河的太空商業飛行服務重新帶回正軌。

法新社報導，義大利空軍軍官展開義大利國旗，凝視著窗外的地球弧線，並在海拔85公里上的高空享受幾分鐘的失重狀態。

▲義大利空軍軍官展開義大利國旗。（圖／CFP）



維拉第上校（Walter Villadei）在記者會上表示：「真是一趟美麗的旅程。」他補充說，他最喜歡的時刻，是看著黑色的太空與下方地球呈現出的對比。

這項名為「銀河01」（Galactic 01）的太空商業飛行任務，為時90分鐘，在格林威治時間14時30分（台北時間29日晚間22時30分）從新墨西哥州美國太空港（Spaceport America）起飛。

維珍銀河（Virgin Galactic）採用一架「母艦」大型運輸機從傳統跑道上起飛，到達一定高度後釋出火箭動力飛機，以近3馬赫（Mach 3）的速度進入太空後，再滑翔返回地球。

儘管普遍定義大氣層和太空交界的卡門線（Karman Line）位於海拔100公里的高度，但美國國家航空暨太空總署（NASA）和美國空軍將太空邊界定義為海拔80公里。

除了維拉第上校，參與這趟飛行任務的人員還有義大利空軍的藍多夫中校（Angelo Landolfi）和義大利國家研究院的卡魯齊（Pantaleone Carlucci），以及維珍銀河工程師班奈特（Colin Bennett）。

另外，還包括「母艦」和太空飛機上的各兩位駕駛。

▲▼太空旅遊公司維珍銀河今天成功將首批付費乘客送上太空邊緣。（圖／CFP）



直播畫面顯示，維珍銀河的「團結號」（Unity）太空船已安全返回地球。

大約兩年前，英國億萬富翁布蘭森（Richard Branson）在維珍銀河首次人員滿載試飛中航向太空，似乎開啟了利潤豐厚的太空旅遊新時代。

但維珍銀河接下來卻面臨挫敗，包括一度遭美國聯邦航空總署（FAA）下令停飛，FAA發現布蘭森的太空航行偏離指定空域，且未依規定通報FAA。

之後，實驗室測試結果發現維珍銀河載具的某些材料未達強度的要求，機隊必須升級。

維珍銀河5月試飛成功，替今天的商業飛行任務鋪平道路。在今天的商業飛行之前，維珍銀河共進行了5次試飛。