川普大聊普丁　被問是否支持「美軍協防台灣」秒沉默：我不談這個

▲美國前總統川普避談若中國解放軍犯台，是否將派美軍防衛台灣。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國前總統川普29日表示，俄國傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）與其領袖普里格津（Yevgeny Prigozhin）上周末一場未遂的武裝叛變，損害了俄羅斯總統普丁的形象，並在一定程度上削弱了普丁。而當被問到是否支持美軍協防台灣時，川普則選擇保持沉默，「我不談這個，因為這樣會損及我的談判地位」。

川普29日接受路透社訪問時談到瓦格納兵變，「你可以說他（普丁）仍然在那個位置，他依舊很強大，但我會認為，至少在很多人的心目中，他肯定已經被削弱了幾分。」他繼續說，然而，如果普丁不再掌權，「你不知道還有誰能代替。情況可能會變好，但也可能糟糕得多。」

▲川普表示，在一些人眼中普丁確實因瓦格納兵變事件被削弱力量。（圖／路透）

路透社指出，川普在擔任美國總統期間與普丁發展了友好關係，也是普丁的長期崇拜者。針對俄烏戰爭，川普不排除基輔政府可能被迫向俄羅斯割讓部分領土，以換取停止戰爭。

川普說，如果他來當總統，那一切都可以「協商」，但烏克蘭人為保衛自己的國土而進行激烈戰鬥，「贏得了大量聲望」，「我認為他們有權保留他們所獲得的大部分，我想俄羅斯也會同意這點。需要合適的調停者或談判者，而我們現在沒有這樣的人。」

川普認為，美國現在最重要應該做的事情是促進和平，讓俄羅斯與烏克蘭走到一起。至於國際刑事法庭去年3月對普丁提出的戰爭罪指控，川普則表示，普丁的命運應該在戰爭結束後再討論，「因為如果現在提出這話題，你永遠不會實現和平，永遠不會達成和解。」

▲川普被問到台海議題時表示，「我不談論這個」。（圖／路透）

此前有知情人士透露，中國在距離美國海岸僅145公里的古巴島嶼上部署具間諜能力的基地。川普對此表達堅決反對並表示若換作他，他會給中國48小時的時間關閉基地，「如果他們不離開，我會對他們賣給美國的所有東西徵收100%關稅」。

不過，對於假使中共武力侵台，美國是否會在軍事上支持台灣，川普則表示，「我不談論這個，而我不談的原因是這會損害我的談判地位。我只能說，4年來沒有任何威脅。如果我是總統這就不會發生。」