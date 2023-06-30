　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普大聊普丁　被問是否支持「美軍協防台灣」秒沉默：我不談這個

▲▼《富比世》指出，川普就任總統4年以來身價大跌11億美元。（圖／路透社）

▲美國前總統川普避談若中國解放軍犯台，是否將派美軍防衛台灣。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國前總統川普29日表示，俄國傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）與其領袖普里格津（Yevgeny Prigozhin）上周末一場未遂的武裝叛變，損害了俄羅斯總統普丁的形象，並在一定程度上削弱了普丁。而當被問到是否支持美軍協防台灣時，川普則選擇保持沉默，「我不談這個，因為這樣會損及我的談判地位」。

川普29日接受路透社訪問時談到瓦格納兵變，「你可以說他（普丁）仍然在那個位置，他依舊很強大，但我會認為，至少在很多人的心目中，他肯定已經被削弱了幾分。」他繼續說，然而，如果普丁不再掌權，「你不知道還有誰能代替。情況可能會變好，但也可能糟糕得多。」

▲▼美國前總統川普。（圖／路透）

▲川普表示，在一些人眼中普丁確實因瓦格納兵變事件被削弱力量。（圖／路透）

路透社指出，川普在擔任美國總統期間與普丁發展了友好關係，也是普丁的長期崇拜者。針對俄烏戰爭，川普不排除基輔政府可能被迫向俄羅斯割讓部分領土，以換取停止戰爭。

川普說，如果他來當總統，那一切都可以「協商」，但烏克蘭人為保衛自己的國土而進行激烈戰鬥，「贏得了大量聲望」，「我認為他們有權保留他們所獲得的大部分，我想俄羅斯也會同意這點。需要合適的調停者或談判者，而我們現在沒有這樣的人。」

川普認為，美國現在最重要應該做的事情是促進和平，讓俄羅斯與烏克蘭走到一起。至於國際刑事法庭去年3月對普丁提出的戰爭罪指控，川普則表示，普丁的命運應該在戰爭結束後再討論，「因為如果現在提出這話題，你永遠不會實現和平，永遠不會達成和解。」

▲▼美國前總統川普飛抵紐約，將為封口費案出庭。（圖／路透）

▲川普被問到台海議題時表示，「我不談論這個」。（圖／路透）

此前有知情人士透露，中國在距離美國海岸僅145公里的古巴島嶼上部署具間諜能力的基地。川普對此表達堅決反對並表示若換作他，他會給中國48小時的時間關閉基地，「如果他們不離開，我會對他們賣給美國的所有東西徵收100%關稅」。

不過，對於假使中共武力侵台，美國是否會在軍事上支持台灣，川普則表示，「我不談論這個，而我不談的原因是這會損害我的談判地位。我只能說，4年來沒有任何威脅。如果我是總統這就不會發生。」

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
告NONO律師費「跟我說」金主現身！他痛罵：髒東西沒資格存在
她全信了「大牙、郭源元不可能造假」！　曝「誣陷黑人」最嚴重下
快訊／NONO經紀人8字回應了！
NONO死不認錯惹毛她們！　25女接棒開戰：我們送他去關
快訊／小紅老師提告NONO！「當時有人在場」：她將成為我的人
NONO「他一直在線上」　小紅老師爆被威脅：我很害怕
快訊／NONO被告性騷、性侵等5罪！　小紅老師：受害者增至2

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

太空旅遊成真！　維珍銀河乘客「凝視地球弧線」讚：美麗的旅程

射殺17歲少年引爆全國示威　法開槍員警道歉「被控殺人罪」

俄又有重要人士離奇死！　28歲火辣「銀行副行長」11樓住家墜亡

不想付房租「搭飛機上課」！他洛杉磯通勤舊金山　1年花費曝

俄軍「末日將軍」行蹤成謎！疑為瓦格納VIP貴賓　俄官員否認關押

只要看她睡覺就夠了　火辣女網紅「夜晚直播幾小時」爽賺46萬元

川普大聊普丁　被問是否支持「美軍協防台灣」秒沉默：我不談這個

「和繼子借精」丈夫也知情　她曝女兒離奇身世：哥哥才是生父

女手伸進黃石公園78度溫泉　一秒慘叫「燙死啦」痛苦逃跑片爆紅

行李託運前必做1件事！　旅遊網紅分享妙招：是理賠關鍵

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

昔控黑人亂親 Makiyo要他出來面對｜20230629 ET午間新聞

金泰梨一秒切換正邪演技超嚇人　遭惡鬼附身她不信：人才可怕

遭盤問後車廂疑似有屍體　車主解釋後警察笑到不行

食品加工廠男員工掉進味噌槽　63歲姐急報案！送醫搶救不治

Ella自爆曾遭侵犯「他手伸進內褲」　「哭著爬出來」..3姊妹都遇害

李多慧貼心彎腰幫趕蟑螂！ 落地亂竄...和隊友嚇壞奔逃

22歲消防車變烏賊狂噴黑煙　路人急閃...還有2年才退役！

「W姓大咖男演員」遭匿名指控劈腿！　特徵曝光「有演員女友+演過檢察官」

太空旅遊成真！　維珍銀河乘客「凝視地球弧線」讚：美麗的旅程

射殺17歲少年引爆全國示威　法開槍員警道歉「被控殺人罪」

俄又有重要人士離奇死！　28歲火辣「銀行副行長」11樓住家墜亡

不想付房租「搭飛機上課」！他洛杉磯通勤舊金山　1年花費曝

俄軍「末日將軍」行蹤成謎！疑為瓦格納VIP貴賓　俄官員否認關押

只要看她睡覺就夠了　火辣女網紅「夜晚直播幾小時」爽賺46萬元

川普大聊普丁　被問是否支持「美軍協防台灣」秒沉默：我不談這個

「和繼子借精」丈夫也知情　她曝女兒離奇身世：哥哥才是生父

女手伸進黃石公園78度溫泉　一秒慘叫「燙死啦」痛苦逃跑片爆紅

行李託運前必做1件事！　旅遊網紅分享妙招：是理賠關鍵

「家暴男」標籤貼10年　張峰奇告上法院自清：我還算好男人呢

《女鬼橋2：釋魂路》預告登場…前進「文華大學」揭開失蹤案真相

學生團體喊話總統參選人提教育政策！　拋5大訴求監督不濫漲學費

移民署收容所爆醜聞！　保全幫買炸雞...還騙「給錢就能早回國」

金主又怒了！怒譙NONO髒東西　「小紅老師這費用」也包了

全球首例！農委會完成土魠魚人工繁殖　有機會成養殖明星魚種

iPhone 15全系列外觀有哪些變化？新顏色、邊框設計一次盤點

「5檔高股息ETF」已漲破20%！　0056、00713、00878奪下前三

告黑人NONO律師費全包！金主再現身「霸氣拋1承諾」：這髒東西

小紅老師告NONO地檢發聲全文！「大家說不會贏，我還是要站出來」

捷運長靴妹是F級女神！ 「下半身消失」露蜜腿

國際熱門新聞

她腿「絞入機場電動走道」擠出血肉！現場緊急截肢

雙胞胎驗DNA　揭人妻「一夜情瞞17年」

除草「割中陰莖」致死　竟是他做1舉動害死自己

航班延誤剩他在等　爽享1人包機

WHO旗下機構認證　阿斯巴甜恐致癌

尼爾之死引發法國暴亂！當局將部屬4萬警力

好市多祭1招打擊「共用會員卡」！

他用除草機割斷GG　失血過多身亡

泰坦號深海內爆「5人恐瞬間變肉醬」

供瓦格納使用？　空拍顯示白俄軍事基地出現新設施

比爾蓋茲創投面試女求職者　傳露骨詢問性生活

銀行通過壓力測試　美股收高269點

60多年沒有睡過覺！80歲老翁「永久失眠」

快訊／泰坦號「疑似人體遺骸」找到了

更多熱門

相關新聞

俄28歲火辣「銀行副行長」11樓離奇墜亡

俄28歲火辣「銀行副行長」11樓離奇墜亡

自烏俄戰爭開打以來，有多名俄羅斯政界、商界知名人士因各種原因死亡，而最新一起死亡案件是年僅28歲的銀行副行長拜柯娃（Kristina Baikova），她23日凌晨從莫斯科的11樓住家摔落，當場死亡。

超狂研究生搭飛機「洛杉磯通勤舊金山」

超狂研究生搭飛機「洛杉磯通勤舊金山」

看她睡覺就夠了　女網紅直播幾小時爽賺46萬

看她睡覺就夠了　女網紅直播幾小時爽賺46萬

她和繼子借精　丈夫點頭了

她和繼子借精　丈夫點頭了

手伸進78度高溫泉　女一秒慘叫「燙死啦」

手伸進78度高溫泉　女一秒慘叫「燙死啦」

關鍵字：

川普普丁瓦格納中共犯台台海美軍協防美國大選北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

范瑋琪遭洗版「退票抵制」！演唱會票房慘況曝

黑人侵犯前8天「偷拍大牙美腿照」找到了！

范瑋琪「護夫3證詞全翻車」！海產店老闆指認

19歲女指控男星「無套性侵」！　

快訊／吳慷仁深夜反擊！駁爆料：真的是睜眼說瞎話

「我家只有一張床」　范瑋琪11年前《康熙》自爆還有另張床

吳慷仁「千字文」回應遭影射約砲　網紅3個字總結

反骨酷炫遭控偷拍性愛片！網美淚訴：分給成員觀看

廖峻兒子「對MeToo真正受害者抱歉」：發展非我們樂見

今起不讓行人噴6千！4大圖解一次看　13項違規恢復檢舉

吳子嘉稱要寫信給國台辦：停掉陳建州代言

范瑋琪「懷孕只出5次門」打臉了！IG滿滿證據被挖

她爆「YT團體團長」偷拍私密片：放給團員看

哈哈山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者傻眼

黃鐙輝2年前「公主抱抓胸」遭疑Metoo

更多

最夯影音

更多
朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！
NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

昔控黑人亂親 Makiyo要他出來面對｜20230629 ET午間新聞

昔控黑人亂親 Makiyo要他出來面對｜20230629 ET午間新聞

金泰梨一秒切換正邪演技超嚇人　遭惡鬼附身她不信：人才可怕

金泰梨一秒切換正邪演技超嚇人　遭惡鬼附身她不信：人才可怕

遭盤問後車廂疑似有屍體　車主解釋後警察笑到不行

遭盤問後車廂疑似有屍體　車主解釋後警察笑到不行

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面