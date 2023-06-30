台南警抄養生館...女按摩師「0.3套ing」　男客手還放她大腿上

▲台南市警二分局在中西區忠義路1處大樓裡養生會館，當場查獲女按摩師替男客從事0.3套性服務。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

按摩養生館暗藏春色！台南市警二分局接獲民眾檢舉並掌握情資，在中西區忠義路1處大樓裡養生會館疑似有從事色情性交易，警方在29日下午4時持搜索票前往該養生館執行查緝，當場查獲女按摩師替男客從事0.3套性服務。

二分局指出，警方成立專案小組，經數日布建、蒐證，於29日下午4時許，由行政組、督察組及民權所派員前往該養生館附近埋伏查緝，員警見時機成熟，即持搜索票進入該養生館進行搜索，隨即破門於包廂內查獲錢姓男客（46歲、住中西區）與王姓女舒壓師（42歲、住東區）正在spa按摩從事0.3套性交易。

錢姓男子面對員警質問，支吾其詞，全程交代不清，警並即突破心房，調查獲知以一節（一小時）1700元對價，與女按摩師達成俗稱「0.3套」之性交易，現場查扣潤滑液1瓶。全案將該養生館陳姓負責人（42歲、住中西區）、男客、女按摩師各依刑法妨害風化罪及社會秩序維護法送辦（裁罰新台幣3千元）。

二分局表示，色情不僅妨害善良風俗，更影響鄰近住戶居住品質，有礙青少年身心發展，對於不法色情行業持續嚴厲取締，呼籲業者切勿心存僥倖，以身試法，也將持續結合社區警政再出發工作，積極勤區諮詢訪查運用各項勤務清查掃蕩，徹底掃除色情犯罪，淨化轄區治安環境。