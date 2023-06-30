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俄軍「末日將軍」行蹤成謎！疑為瓦格納VIP貴賓　俄官員否認關押

▲▼俄羅斯空軍大將蘇羅維金被發現疑似在瓦格納集團建檔為VIP會員。（圖／路透）

▲俄羅斯空軍大將蘇洛維金被發現疑似在瓦格納集團建檔為VIP會員。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

俄國傭兵組織瓦格納集團24日以「聲討正義」為由，發動一支5000名兵力的坦克裝甲車部隊佔領頓河畔羅斯托夫，並朝首都莫斯科方向移動，儘管一天內從距莫斯科200公里處撤軍，卻留下過多疑點。如今有機密文件顯示，俄軍大將蘇洛維金竟然是瓦格納集團的註冊會員，令人懷疑他是否為該集團發動叛變時的內應。

根據《CNN》，俄羅斯武裝力量大將、俄羅斯航空太空軍總司令蘇洛維金（Sergey Surovikin）是空軍的授勳指揮官，過去曾因轟炸敘利亞的殘忍冷酷戰術而被稱為「末日將軍」，去年10月更獲總統普丁任命為俄烏戰爭的駐烏克蘭總指揮官，儘管今年1月被拔掉該職位，但在戰爭中仍保有相當影響力。

不過蘇洛維金的一切，從瓦格納集團發起叛變後就跟著變調，而《CNN》從俄羅斯調查檔案中心（Russian investigative Dossier Center）所掌握到的機密文件顯示，蘇洛維金恐怕是瓦格納集團的秘密VIP成員，因為他在瓦格納集團有一個個人註冊帳號，而其他30名俄羅斯高級軍事情報官員也被一同列入名單，檔案中心認為他們都是瓦格納的VIP會員。

▲▼蘇羅維金和普丁。（圖／路透）

▲蘇洛維金和普丁。（圖／路透）

針對報導提出的質疑，瓦格納集團並未回應《CNN》，目前無法得知瓦格納集團的VIP會員有何種層面的意義，包括是否帶有經濟利益等。

在瓦格納集團首腦普里格津發動短暫叛亂期間，集團占領了頓河畔羅斯托夫，並一路向莫斯科的方向邁進，然而中間幾乎沒有遇到俄羅斯正規軍隊的抵抗，對此《紐約時報》引述美國官員的說法稱，有跡象顯示其他俄軍高級將領支持普里格津發動叛變，藉此推翻國防部領導階層，而若非莫斯科內部有人伸出援手，普里格津斷然不敢發動叛變。

美國情報當局正在釐清，該名協助瓦格納集團和普里格津發動叛變的「內應」，是否為蘇洛維金。

▲▼蘇羅維金和國防部長紹伊古。（圖／路透）

▲蘇洛維金和國防部長紹伊古。（圖／路透）

不過自從蘇洛維金24日發佈影片，呼籲普里格津停止叛亂以後，便一直下落不明。《彭博社》29日引述知情人士消息稱，蘇洛維金疑似因為早就知道普里格津會發動叛變，而被扣押在某處接受連續幾天的盤問。《莫斯科時報》則引述2名與俄國國防部關係密切的消息人士說法，表示蘇洛維金已經被捕。

俄羅斯公共監督委員會執行秘書梅爾尼科夫（Alexei Melnikov）29日在Telegram上表示，蘇洛維金目前人並不在關押犯下間諜罪或危害國家嫌犯、惡名昭彰的莫斯科監獄，「最近委員會收到國內外媒體排山倒海般的詢問，探究蘇洛維金的下落。對此我的回答是，他不在莫斯科列福爾托沃（Lefortovo）或任何其他審前居留設施。」

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