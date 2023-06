12歲女海中被鯊魚攻擊2次　上岸鮮血狂流「腿上遍布100處咬痕」

▲少女被鯊魚攻擊。(圖/翻攝自Facebook/Jon Woodhead)

記者李振慧/綜合報導

美國12歲少女伍德海德(Magnolia Woodhead)近來到佛州海灘遊玩時,腿突然遭一條鯊魚瘋狂攻擊,父親好不容易把她救出水面,送醫發現腿上有多達75至100個咬痕,進行手術縫了50針。

來自賓州費城的伍德海德,近來到佛州奧蘭多市附近城市可可海灘(Cocoa Beach)參加體操比賽,26日到海邊遊玩時竟然被鯊魚攻擊2次,她表示,「當我從水裡出來時,我就開始尖叫,因為我知道發生壞事了」。

