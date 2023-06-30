怕普丁被逮！金磚峰會可能「移往中國」　避國際刑事法院逮捕令

▲國際刑事法院在今年3月對普丁（Vladimir Putin）發出逮捕令。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

金磚國家（BRICS）峰會訂於今年8月舉行，目前傳出主辦國南非有意將會議地點改往中國，而此舉目的是為了因應國際刑事法院（ICC）向俄羅斯總統普丁發出的逮捕令，因為中國並非ICC成員國，若普丁前往中國出席會議，中方也沒有義務逮捕他。

根據《路透社》報導，由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非組成的「金磚國家」（BRICS）將在今年8月舉行峰會，主辦國南非也發出聲明，「8月22日至24日將在約翰尼斯堡的桑頓會議中心（Sandton Convention Centre）舉行第15屆金磚國家峰會。」但外界消息指出，為了讓普丁能順利出席峰會，主辦方有意將會議地點移往中國。

ICC在今年3月對普丁（Vladimir Putin）發出逮捕令，指控他要為俄烏戰爭中犯下的戰爭罪行負責。而身為ICC成員國，若是普丁入境南非參與會議，南非就有義務將其逮捕，因此才有消息傳出，南非有意將會議移往中國舉行，因為中國並非ICC成員國，沒有義務逮捕普丁。

事實上，南非自烏俄開戰以來始終「保持中立」，更曾與俄羅斯舉行聯合軍演，南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）也在17日與普丁會晤。南非國際關係部長潘道爾（Naledi Pandor）表示，他們在ICC發出逮捕令之前就向普丁發出峰會邀請，但目前尚未確認他是否會出席。