快訊／國1八堵交流道貨車追撞　自小客零件噴飛車體變形...4人傷

▲國1八堵交流道車禍。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢、黃資真／基隆報導

國1南下2.5公里處八堵交流道入口今(30)日上午9時16分發生重大車禍！1輛貨車不明原因追撞前方轎車，又波及一旁計程車，導致2輛車的車頭皆嚴重毀損，警消獲報到場將受傷4人送醫，所幸意識清楚無大礙，詳細肇因還有待釐清。請用路人小心行駛。

基隆市消防局獲報出動仁愛、暖暖分隊共計5車(3台救護車)人員10名由小隊長余建良率隊前往，到場將貨車司機、計程車司機、自小客駕駛與乘客共4人送醫，所幸皆為輕傷。