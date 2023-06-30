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怪人扔石砸窗！碎玻璃噴進嬰兒床　4月大女嬰「眼睛流血」險失明

記者張寧倢／綜合外電報導

澳洲昆士蘭州黃金海岸（Gold Coast）一名母親心痛地向媒體揭露，她出生僅4個月的女兒在26日午夜時分遭遇惡意攻擊，她聽見嬰兒哭聲後起床查看，才發現一塊石頭砸進她家窗戶，還險些擊中女兒頭部，孩子身上滿是碎玻璃，臉頰被割傷正在滴血，每眨一次眼睛都會有血流出來，害女兒差點失明。

▲嬰兒示意圖。（圖／CFP）

▲澳洲一名媽媽心痛表示，她4個月大的女兒慘遭不明人士惡意丟石塊攻擊。（示意圖／CFP）

根據7news等澳洲媒體報導，住在黃金海岸郊區的婦女斯坦利（April Stanley）表示，事發當晚她被4個月大的女兒薩圖拉（Satuala）的哭聲吵醒，「她發出一聲令人毛骨悚然的尖叫聲，我立刻跳起來，把她從嬰兒床裡抱出來，她身上全是碎玻璃。」採訪影片中可見嬰兒床裡有兩塊碎石、玻璃碎片與沾有血跡的被子。

斯坦利說，女兒痛苦哭嚎的同時「渾身都是血，還正在滴落，我不知道血是從哪來的，但她眼睛閉著而且每次眨眼都會有血流出來。」她立刻撥打緊急電話，急救人員隨後將薩圖拉送往黃金海岸大學醫院，醫生為她女兒治療受傷的眼睛和臉頰，隔天才讓孩子出院。

斯坦利表示，事發後臨時用膠帶和板子將破窗修復與遮擋，但一家人已經不敢睡在那個房間，暫時睡在位置較靠後面的房間，「我簡直不敢相信有人會做這種事。」

警方發言人表示，女嬰受到輕微的撕裂傷，被醫護人員送往醫院後情況穩定，目前已經針對這起案件展開調查，從石塊上面採集DNA樣本以利緝凶。此前，昆士蘭州警察局長卡洛爾（Katarina Carroll）6月稍早受訪時坦承，她轄下的警察們確實正在努力打擊青少年犯罪浪潮，「我們的最大挑戰是這群非常粗暴的年輕人，這10%的人犯下了大約48%的犯罪案件。」

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