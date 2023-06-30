上飛機前玩拉霸！旅客「幸運中4千萬大獎」　度假尾聲變富翁

▲拉斯維加斯機場拉霸機開出百萬大獎，一名旅客在搭機回家之前幸運晉升百萬富翁。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國賭城拉斯維加斯（Las Vegas）是世界知名的觀光地，而一名旅客27日準備搭機回家之前，在當地機場航廈玩吃角子老虎博弈機台，沒想到竟然幸運出現130萬美元（約新台幣4045萬元）大獎。

綜合福斯新聞第5頻道（FOX5）等美媒報導，內華達州第一大城拉斯維加斯的哈里•瑞德國際機場（Harry Reid International Airport）於當地時間28日在推特證實，一名幸運的旅客27日在第一航廈玩一款「命運之輪綠寶石大三元」的拉霸機，最終贏走了130萬美元。

推特上也有一名網友Derek Nicoletto上傳一段機台中獎畫面，螢幕上頭寫著「恭喜！你贏得最大獎！」而確切金額則為130萬又133.04美元。雖然哈里•瑞德機場官方沒有透露中獎者的身分，但推文中暗示了這名幸運兒是在準備回家的路上發了大財，「這是結束假期的一種方式——成為百萬富翁！」

根據KLAS報導補充，最近一名拉斯維加斯當地人才花1美元（約新台幣31元）下注就中了1.6萬美元，另一名當地人瑪莉（Mary）也在牌九撲克遊戲中抱走6位數美元鉅款，還有一名來自墨西哥的遊客安吉利卡（Angelica）在玩三張撲克的時候拿到23.9萬美元（約新台幣743萬元）的獎金。