她用豬屍體做出「真．小豬撲滿」　夭折幼豬可愛眼神宛如重獲新生

▲小豬的屍體被做成動物標本撲滿。（圖／翻攝自Facebook／Copper State Taxidermy，下同）

記者張寧倢／編譯

美國38歲女子路易絲（Rachel Lewis）原本是一名髮型設計師，大約4年前參加了標本藝術課程後找到熱情，甚至開設了一家標本製作公司。她上個月靈機一動，想到可以將幼豬的屍體做成小豬撲滿，成品表情靈動，看起來就像是一隻真的小豬，最終以750美元（約新台幣2.3萬元）高價賣出。

根據紐約郵報報導，路易絲受訪表示，自己從小就想當殯葬禮儀師，後來又受到丈夫的影響，她的丈夫是獵人，夫妻經常會幫忙處理動物屍骨。大約四年前，她參加了一門關於動物屍體保存藝術的課程，發現了自己對標本製作的熱情。如今，路易絲不僅開設自己的標本工作室Copper State Taxidermy，製作過山貓、獾等各種動物標本，預約接單也大排長龍。

5月時，她突然想到如果把標本做成存錢筒應該會很可愛，於是她用一隻出生後夭折的小豬來做成撲滿。路易絲解釋，豬和山羊經常在生產過程中死亡，因為牠們的媽媽會翻身「滾過去壓死孩子」。她說，要把標本做成撲滿不太容易，與傳統方式不同，必須要切成兩半、挖空、整理好內部，還得考慮它能否承受零錢增加的重量，並發揮其功能。

路易絲最後以750美元（約新台幣2萬3346元）的高價，賣出她的第一個小豬撲滿，其他一般的小豬標本則賣350美元（約新台幣1萬元）。她之所以賣這麼貴是因為她並不介意自己留著這個小豬撲滿，她的兩名年幼子女也很愛這個存錢筒，很喜歡把零錢投進去，但可以成交就代表，「顯然有人愛上了它。」

路易絲說，大部分被她做成標本的動物屍體都來自附近農場，農夫大多會在動物死亡後將其掩埋，或是當作垃圾丟棄，這讓她覺得很可惜，做成標本就像是「讓牠們再次被賦予生命」，尤其像是這個小豬撲滿，總會有人喜歡。她未來想挑戰做更多、更巨型的小豬撲滿，並且嘗試用山羊等動物標本做首飾盒、收納盒。