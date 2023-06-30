射殺17歲少年引爆全國示威　法開槍員警道歉「被控殺人罪」

▲17歲少年被警察射殺，法國各地發生暴力示威。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

法國巴黎17歲非裔少年尼爾（Naël）27日拒絕臨檢，竟被員警射殺，引爆全國大規暴力示威。根據最新消息，被指控開槍的38歲員警已經向家屬道歉，但29日仍被起訴，並接受非預謀故意殺人罪的正式調查。

尼爾具有阿爾及利亞及摩洛哥血統，行經巴黎西北郊南特市（Nanterre）時，拒絕停車接受攔檢，與員警發生衝突，之後遭到射殺。28日，他的母親舉辦了一場守夜遊行活動，但隨著各地民眾怒火延燒，情勢升級為示威，最終演變成暴力衝突，蔓延至各大城市。

除了巴黎地區，馬賽（Marseille）、里昂（Lyon）、蒙貝列（Montpellier）等地皆發生暴力衝突，示威者破壞、縱火、在街上設置路障，向警察扔東西、塗鴉「為尼爾復仇」字樣，警局、車站、店鋪、銀行都無法倖免，甚至不少人趁亂洗劫商家。

與此同時，當局預期「未來幾晚將發生廣泛的都市暴力事件」，已動員4萬名警力，甚至發射催淚瓦斯，試圖平息騷亂。巴黎周圍至少3個城鎮實施全面或部分夜間宵禁，里爾（Lille）和圖爾寬（Tourcoing）出動直升機和無人機，並且禁止公共集會。當地媒體引述內政部數據報導，截至當地時間30日凌晨3時30分，全法國一共420人被捕。

▲被控開槍員警已經道歉，依據非預謀故意殺人罪被起訴與調查。（圖／達志影像／美聯社）



被告律師利納德（Laurent-Franck Lienard）透露，員警已經向少年家屬致歉，「他說出的第一個字是道歉，最後一個字也是道歉。他悲痛欲絕。」他透露，該名員警無意殺人，當時原本瞄準尼爾的腿，卻被撞了一下，導致槍口偏移到少年胸口，釀成悲劇。

南特市檢察官普拉什（Pascal Prache）證實，尼爾被一槍擊中、子彈穿越胸口及左臂後死亡。員警會選擇開槍，是因為擔心自己與搭檔，甚至路人都會被開車衝撞。但是，檢方認為「這不符合動用武器的法律條件」。

對此，法國總統馬克宏呼籲民眾保持冷靜，但直言尼爾之死「無法解釋且不可原諒」。衛報指出，法國政治家因為顧慮選民對於安全的擔憂，通常不太情願批評警方，因此總統這次的言論可說是「異常地坦率」。