除草「割中陰莖」當場身亡！　竟是他做1舉動害死自己

▲泰國男子除草時，不慎遭刀片切割下體。（圖／翻攝自《Thaiger》）



記者崔子柔／綜合報導

泰國農磨蘭普省一名39歲男子Praditsin Chuypad在森林公園除草時，因為刀片斷裂噴飛，擊中其生殖器及腹股溝，造成失血過多當場死亡。

根據《Thaiger》報導，當地警察28日獲報後趕到該森林公園，發現Praditsin Chuypad的屍體，而他的褲子及下半身都被鮮血浸濕，旁邊則有一台修剪機，和破碎的金屬切割刀片。

Praditsin Chuypad的生殖器有被切割過的痕跡，左側腹股溝還有一個深切口，因為影響到動脈，造成大量失血而身亡。警方發現沾滿血跡的刀片碎片，判斷Praditsin Chuypad是被刀片擊中喪命，而這個刀片是用來切割金屬，並不是剪草的。

Praditsin Chuypad的叔叔指出，Praditsin Chuypad從小就熟悉修剪機的操作，他曾多次警告Praditsin Chuypad不要用金屬切割刀片，但沒有被理會。

森林公園管理員Waen Visetsakda則說，Praditsin Chuypad從26日起被雇用來清理草地，並被要求在28日完成。他發現Praditsin Chuypad出意外後試圖尋求幫助，可惜未及時趕上。