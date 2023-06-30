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供瓦格納使用？　空拍顯示白俄軍事基地出現新設施

▲▼瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）。（圖／路透）

▲瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）。（圖／路透）

文／中央社基輔29日綜合外電報導

衛星畫面顯示，白俄羅斯首都明斯克（Minsk）東南方一座軍事基地近幾天似乎建立了新的設施，令人聯想到是在替俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」迅速打造一個基地。

根據讓瓦格納集團（Wagner Group）24日結束在俄羅斯兵變的協議，俄國盟邦白俄羅斯的總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）邀請瓦格納到白俄展開業務。

▲▼不同時期的空拍衛星照片顯示，白俄羅斯廢棄軍事基地多出大型帳篷，推測是華格納軍隊的落腳處。（圖／路透社）

▲▼不同時期的空拍衛星照片顯示，白俄羅斯廢棄軍事基地多出大型帳篷，推測是華格納軍隊的落腳處。（圖／路透社）

▲▼不同時期的空拍衛星照片顯示，白俄羅斯廢棄軍事基地多出大型帳篷，推測是華格納軍隊的落腳處。（圖／路透社）

瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）已於27日抵達白俄。

俄羅斯媒體之前報導，瓦格納可能在白俄羅斯阿西波維奇鎮（Asipovichi）附近一座閒置軍事設施設立新的基地。阿西波維奇鎮距離明斯克約90公里。

歐洲太空總署（European Space Agency）哨兵2號（Sentinel-2）衛星27日捕捉到的畫面則顯示，阿西波維奇鎮附近的采爾村（Tsel）出現成排長形建物，同一塊地14日似乎還是一片空地。

路透社無法查證這些建物的用途，相關影像在歐洲太空總署的網站上搜尋得到。

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