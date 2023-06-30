WHO旗下機構認證「阿斯巴甜」可能致癌　零卡可樂、冰淇淋都有添加

▲WHO旗下機構認證「阿斯巴甜」可能致癌 零卡可樂（健怡可樂）冰淇淋都有添加。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

世界衛生組織（WHO）下屬的一個跨政府單位「國際癌症研究機構」（IARC）6月召開專家會議後，認定被人造甜味劑「阿斯巴甜」可能對人類致癌。阿斯巴甜是一種應用非常廣泛的代糖，像是零卡可樂，冰淇淋、口香糖、布丁及果凍等，全球有數千種產品使用。

根據《路透社》報導，路透社引述2名知情人士的消息，國際癌症研究機構6月召集外部專家舉辦會議後，最終認定人造甜味劑「阿斯巴甜」可能對人類致癌（possibly carcinogenic to humans），這項調查結果預計會在7月14日正式對外公布。

IARC只根據所有已公布證據，評估某項物質（例如本次討論的阿斯巴甜）是否對人體有害，而人體可以安全攝取多少有害物質的安全值，則不在IARC的考量範圍內，安全值定義一般由WHO食品添加劑專家委員會（JECFA）及國家監管機構決定。

WHO食品添加劑專家委員會（JECFA）自 1981 年起都主張，阿斯巴甜在可接受的攝取量內食用是安全的，例如體重60公斤的成人每天必須喝12至36罐健怡可樂，才有可能面臨健康風險，這項觀點多年以來一直受到美國和歐洲在內的多國監管機構認同。

▲JECFA過往主張，阿斯巴甜在可接受的攝取量內食用是安全的。（圖／達志／示意圖）

IARC針對將致癌物質依危險程度分為5類，分別是「4類致癌物」、「3類致癌物」、「2B類致癌物」、「2A類致癌物」、「1類致癌物」。阿斯巴甜本次被分類在2B類致癌物，這類物質對人體致癌的可能性較低，在動物實驗中發現的致癌性證據尚不充分，對人體的致癌性的證據有限。

IARC過去的裁定結果，曾引發社會爭議，甚至因此產生官司，也曾經被批評對難以避免的事物發出不必要的警示，像是把大夜班工作、攝取紅肉歸類在很可能對人類致癌（probably cancer-causing、2A類致癌物），將使用手機列為可能對人類致癌（2B類致癌物）。

報導指出，JECFA也於今年6年召開會議，調查阿斯巴甜對人體健康的影響，預計與IARC一樣，在7月14日公開調查結果。IARC一名發言人表示，兩份調查結果是互補的，IARC調查結果代表了物質是否有致癌性，JECFA調查結果則代表，在特定條件和攝取量下，造成特定傷害（例如癌症）的可能性。