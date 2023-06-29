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機場電動走道跌倒　她腿「絞入輸送帶」擠出血肉！現場緊急截肢

▲▼廊曼機場旅客腿被捲入電動步道。（圖／翻攝自ศูนย์ข้อมูลภูเก็ต Phuket Info Center）

▲廊曼機場旅客左腿被捲入電動步道。（圖／翻攝自ศูนย์ข้อมูลภูเก็ต Phuket Info Center）

記者許凱彰／綜合外電

一名女性旅客29日上午在泰國曼谷的廊曼國際機場（DMK）前往登機門登機時，不料在途中行經電動輸送帶步道時跌倒，左腳在跌倒後被捲入輸送帶，膝蓋以下都陷進步道中，最後經過醫生評估，現場緊急截肢。

根據泰國媒體報導，這起事件發生在29日上午8點40分，女遊客準備於第二航廈登機前往東南方的洛坤府機場（NST），在前往登機的電動步道上被自己的行李箱絆到跌倒，左腿膝蓋以下的部分都捲入輸送帶中，儘管在當下有人按下了緊急按鈕，結果還是沒能將腳成功拉出。

▼廊曼機場女客在登機途中發生意外。（圖／Don Mueang International Airport-DMK）

▲▼廊曼機場意外。（圖／Don Mueang International Airport-DMK）

事故發生後，廊曼機場的醫療團隊隨即展開救援，由於發生位置剛好在步道末端，左腿大半部都陷在輸送帶下方。儘管工作人員已經拆除機器，左腿仍因輸送帶的擠壓捲入導致血肉模糊，在現場經醫生判斷進行緊急的截肢手術後，再送往附近的普密蓬醫院做進一步治療。

針對事件，目前自動輸送帶步道已經暫停使用，同時廊曼機場已經派工程團隊再深入了解發生的原因，並檢查設備的安全性。

廊曼機場貼文中提到，已經有到醫院探視傷者，對於事件的過程發生深表抱歉，也會負責相關後續所有治療費用，以及賠償。

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