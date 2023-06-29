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奶茶只排第三！網友熱議六大早餐飲料排行　第一名是咖啡

▲網友熱議六大早餐飲料排行，早餐店奶茶只排第三名。（圖／記者李佳蓉攝）

記者黃士原／台北報導

早餐是一天當中最重要的一餐，除了選擇營養價值高的主餐外，若是能來上一杯自己最喜歡的飲品，也能讓心情開朗起來，而早餐飲料的種類相當多元，其中最受到網友們熱烈討論的早餐飲料又是哪些呢？「Social Lab社群實驗室」透過「OpView社群口碑資料庫」追蹤近兩個月內「早餐飲料」話題的網路聲量表現，帶大家了解網友熱議的六大早餐飲料排行。

▲網友熱議六大早餐飲料排行。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

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▲網友熱議六大早餐飲料排行。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

Social Lab社群實驗室觀察近兩個月內網友針對「早餐飲料」相關話題的討論，可以發現許多網友都有「提神」或「減肥、減脂」的需求，因此喜歡在一早先來杯「咖啡」，而其中「黑咖啡」是最常被提及的品項，就有正在實行減醣飲食的網友表示自己為了達成目標十分節制，「早餐幾乎都搭無糖黑咖啡」、「任何含糖飲料都不能碰，真的想喝飲料，選黑咖啡」，並呼籲堅持下去就能看到身材的變化。而不少網友想要吃得健康就會選擇「豆漿」，認為「無糖豆漿健康又營養」，能夠補充植物性的蛋白質，另外，也有人大推冬天可以嘗試「熱豆漿+油條蛋餅或燒餅」，是台灣早餐店相當經典的組合。

▲早餐店固定班底的「紅茶」，熟悉的「古早味」備受網友的喜愛。（示意圖／記者李佳蓉攝）

被網友封為「隨手可得的瀉藥」的早餐店「奶茶」掀起社群熱烈討論，大批網友打趣說道「如果我想清腸胃我會選擇奶茶」、「早上喝早餐店奶茶，必肚子痛，便秘都好了呢！我該開心嗎？」，也引來各種留言推測可能的理由，像是「冰的比較刺激腸胃」、「我聽到會拉肚子是因為奶精和冰塊的部分細菌太多導致的」，不過就有人提到雖然自己腸胃不好，但喝了也沒事，感覺只是個人體質不同的問題。同樣也是早餐店固定班底的「紅茶」，熟悉的「古早味」備受網友的喜愛，也有不少人直呼「早餐最喜歡吃巧克力厚片配無糖紅茶」，是歷久不敗的早餐飲料。

最後，「牛奶」和「果汁」則是不少爸媽會準備給孩子當作早餐的飲料，有網友分享「兒子要上國中了，要幫他多補充一點鈣質和蛋白質，現在早餐直接讓他帶高鈣牛奶帶去學校喝」，希望透過多喝牛奶，讓成長期的兒子身高發育得更好，並直呼現在市售的牛奶「口味好多，很適合當早餐」，可以輕鬆讓每天的早餐有變化，孩子才不會吃膩；許多父母親也會自己現打「果汁」，並加入富含營養價值的蔬菜水果，甚至偷偷放入孩子平常不吃的食物，全部打成一杯果汁當作早餐，就變成了家長們解決小孩挑食的好幫手。

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關鍵字：

早餐飲料早餐飲料排行

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