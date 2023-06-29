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《新北城市藝術節》期間限定大型藝術遊樂園　行前攻略及交通懶人包全公開

▲▼新北城市藝術節,懶人包,藝術遊樂園。（圖／新北市政府文化局提供）

▲新北城市藝術節主視覺。（圖／新北市政府文化局提供，下同）

生活中心／綜合報導

《新北城市藝術節》將於6 月30日起連續17天，在新北市美術館、鶯歌陶瓷博物館打造期間限定大型藝術遊樂園。首週週末（7/1、7/2）將有結合舞蹈、雷射聲光及煙火的開幕演出，還有限定好禮免費兌換。行前攻略及交通懶人包大公開，民眾不可錯過的夏日藝文盛宴，民眾可多多利用大眾運輸工具前往參加。

▲▼新北城市藝術節,懶人包,藝術遊樂園。（圖／新北市政府文化局提供）

▲「新北開花中」濾鏡示範示意圖。

首兩日朱宗慶打擊樂團領軍開幕演出　300秒璀璨煙火壓軸

由朱宗慶打擊樂團領軍的開幕大秀《響動新生地》將於7/1、7/2晚上7點30分盛大登場，結合安娜琪舞蹈劇場流動的動態肢體，搭配建築雷射聲光，演出總長50分鐘的滂薄樂章。壓軸好戲是歷時 300 秒的煙火秀，由朱團現場演奏，將天空做為畫布，描繪出色彩繽紛、充滿創意的新北生活，千萬不容錯過。

▲▼新北城市藝術節,懶人包,藝術遊樂園。（圖／新北市政府文化局提供）

▲網美必拍 7.5公尺的遊境式城堡平行藝境。

網美必拍　7.5公尺的遊境式城堡

法國藝術家以充氣元件堆疊成高7.5公尺的遊境式城堡〈平行藝境〉是遊客必拍作品；美國藝術家帶來表演式的建築作品〈島嶼〉，藝術家將與臺灣共創者在展期間共同生活在作品上，實現互動性、持續進行的表演建築，歡迎現場民眾參與構築計畫討論，共同完成作品。本次藝術節作品跳脫藝術品純觀賞的形式，以互動讓觀眾成為共同創作者，帶領大家感染遊樂園般的愉快氛圍。

▲▼新北城市藝術節,懶人包,藝術遊樂園。（圖／新北市政府文化局提供）

▲陶市集。

▲▼新北城市藝術節,懶人包,藝術遊樂園。（圖／新北市政府文化局提供）

▲新北風市集。

新北風格體驗　週末市集、特色遊程

每週末的「新北風市集」集結數百攤特色餐食、文創設計商家，打造期間限定新體驗。陶博館園區首週活動「陶市集」，集結35組文創品牌及特色餐飲胖卡車；週末則推出不同展演活動，包含劇場演出、草地音樂會及街藝表演。還有3場限定遊程，包含手沖咖啡品評與咖啡杯DIY、暢遊三峽體驗製茶樂趣及療癒植物手作課程，讓民眾體驗新北風格、一起同樂。

92場多元型態表演　邀民互動參與同樂

6/30～7/16活動期間將有92場不同型態包括偶戲、馬戲、舞蹈、肢體帶動等表演活動以定點式舞臺表演、特殊定點表演，以及遊走式表演等演出型態登場，其中還有結合美術館園區地形及建築物特色，規劃跑酷、走繩、街舞演出及比賽。

▲▼新北城市藝術節,懶人包,藝術遊樂園。（圖／新北市政府文化局提供）

▲限定好禮。

開幕限定好禮限量兌換　鶯歌特約店家優惠活動

★7/1、7/2 上午10點至6點，於美術館園區及陶博館陶瓷藝術園區「大會服務中心」出示按讚城市藝術節活動粉絲專頁（https://www.facebook.com/newartland）的畫面，即可兌換以環保材質製成的新生袋或限量團扇，數量有限，贈完為止。

★7/1、7/2 上午10點至下午6點，於美術館「圓頂藝術空間服務中心」及「藝術街坊C1服務中心」出示按讚城市藝術節活動粉絲專頁，並使用「新北開花中」濾鏡拍攝展演現場，發佈限時動態於個人社群管道，即可兌換藝術節限量贊助商品，數量有限，贈完為止。

★鶯歌在地11家特約店家響應限定優惠及加碼抽活動，6/30-7/16活動期間，至特約店家消費享有「限定優惠」，每人每日不限消費金額及次數，還可獲得「加碼抽獎券」1張，參加Switch遊戲主機、美術館限量款野餐墊及活動限量杯墊抽獎，詳細特約店家資訊請上活動網站查詢 (https://newartland.tw/)。

★鶯歌美食廣場全面祭出消費滿百9折優惠，更有部分店家推出Google五星評論享58折優惠商品，並於7/1至7/2延長營業時間至晚間9點半，更多店家資訊可上狂鶯歌網站（https://yinggecampaign-ntpc.com.tw/）。

★活動期間，文化局粉專週週推出網路社群活動抽好禮，詳細資訊請上新北市文化局臉書粉絲專頁查詢（https://www.facebook.com/e7summer）。

▲▼新北城市藝術節,懶人包,藝術遊樂園。（圖／新北市政府文化局提供）

▲交通懶人包：火車。

交通懶人包

★鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具 搭乘火車最方便　公車加開班次或延長營運時間

【火車】：搭乘火車至鶯歌站下車，從「文化路」出口，步行經「捷運通廊」6分鐘可達新北市美術館園區。假日期間，臺鐡2015南下、2036北上車次將加停車鶯歌站，7/1、7/2晚上活動散場時段，也將加開車次。
【公車】：從桃園可轉乘【5005線】，從板橋可轉乘【702線】，從捷運永寧站可轉乘【917線】，從三峽可轉乘【981線】；配合7/1、7/2晚上活動散場，【917線】、【981線】將加開班次疏運遊客。遊客也可搭乘【731陶藝山水環狀線】串暢鶯歌市區景點，活動時間每週末假日，營運時間配合延長至21:30。

▲▼新北城市藝術節,懶人包,藝術遊樂園。（圖／新北市政府文化局提供）

▲交通懶人包：免費停車＆接駁。

★開幕首兩日免費停車及專車接駁

因應首週開幕大秀（7/1、7/2）兩天下午2點至晚上9點20分，特別增設規劃柑園停車場及海灣部落露營區、客家文化園區等2處免費汽車停車場，並安排免費接駁車往返停車場與活動展區。此外，同步也借用三鶯水資源回收中心，規劃免費機車臨時停車場。詳細交通資訊可至https://newartland.tw/information.html查詢。

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新北城市藝術節懶人包藝術遊樂園

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