搶疫後商機！高雄工商交流會登場　55廠商開拓企業新契機

▲「高雄IMC工商交流會」在高雄國際會議中心登場，有55家廠商及團體與會。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

疫情逐漸解封，疫後商機也開始萌芽，國際工商經營研究社（IMC）策劃的「高雄IMC工商交流會」今（29）日下午在高雄國際會議中心登場，全省55家廠商及團體共聚一堂，進行工商產業推介、媒合商機交流，期盼在後疫情時代擴大行銷整體效益，為銷售對接帶來最大助力，開拓企業新契機。

這場交流會以IMC全國創新比賽分組為主軸，共分為新創企劃、服務行銷、研發製造、財金服務等項目，參與交流的廠商可在會場攤位擺放商品目錄，並透過面對面洽談，充分聚焦深度交流，尋求彼此業務合作的機會。

▲「高雄IMC工商交流會」在高雄國際會議中心登場，有55家廠商及團體與會。（圖／記者陳宏瑞攝）

負責2023年「高雄IMC工商交流會」的第53屆社長吳承澐表示，舉辦這項活動的目的是擴散社內企業鏈結行為，凝聚社內產業聯盟動作，提升社內團體組織行銷，發揮社外跨區整合，建立社外經濟產業傳播，架構社外團體媒合影響，除社內工商界企業菁英分享彼此間經營管理研究，更放大地方社團組織的出席，開啟共謀商機媒合。

IMC國際工商經營研究社在台灣落地生根一甲子，從最初教導及討論如何提升生產效率到提升品質良率的過程中，陸續在全國發展成立14個社。

▲「高雄IMC工商交流會」在高雄國際會議中心登場，有55家廠商及團體與會。（圖／記者陳宏瑞攝）

擔任活動總執行長的周代耀指出，IMC的魅力在於社務活動推廣時皆秉持「關懷、感恩、學習、創新的理念與精神，並從重視IMC的價值到創造有價值的IMC，周代耀3年前還是新社友，就帶著自家企業品牌參加IMC全國創新比賽，勇奪全國第2名創新傑出獎殊榮，他希望以承先啟後、傳承創新的理念，帶領其他社友一起開創新商機。