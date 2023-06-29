她剖腹產醒來「子宮整個被拿掉」！　日婦產科醫賠322萬和解

▲執刀的院長聲稱，是因為產婦在手術過程中失血過多，才會將子宮摘除。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本愛媛縣一間婦產科診所的院長2016年替一名30多歲產婦剖腹產時，因產婦在手術中失血過多，因此將她的子宮全部摘除。事後產婦認為，醫師未在手術前盡到風險告知義務，因此對其提出告訴，要求賠償4300萬日幣（約新台幣925萬元）。雙方最終以1500萬日幣（約新台幣322萬元）達成和解。據悉，該婦產科診所，早在此前就曾發生多起產婦在剖腹手術後死亡或是命危的事件。

根據《讀賣新聞》報導，起訴書指出，原告2016年秋天在愛媛縣今治市的一間婦產科診所產下第一個孩子，並由該診所的院長接生。然而當事人在剖腹產手術後，發現子宮全被全部摘除。對此，主刀的婦產科醫師主張，產婦當時失血過多，因此不得不將子宮全面拆除。

當事人無法接受醫師的說法，並認為醫師在手術前並未確切盡到告知風險的義務，因此在2019年7月對該名醫師提告，求償4300萬日幣（約新台幣925萬元）。

雙方最終以1500萬日幣（約新台幣322萬元）的賠償金達成和解。不過女子的父親仍不滿表示，「事發至今對方從未道歉，雖然無法接受，但我們也想趕快結束訴訟，早日畫下句點。」而醫師則是不願對此發表回應。

根據調查，發生醫療事故的婦產科診所早在2016年以前就多次發生產婦在剖腹產手術後死亡或是陷入嚴重疾病的案例。愛媛縣醫師會曾在2016年10月向該名醫師進行調查，並提出指導。最終該婦產科醫院於2017年2月停業。