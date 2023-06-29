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美國恐怖熱浪！德州13人因高溫喪命　4000萬人接高溫警報

▲▼美國熱浪。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國家氣象局警告，部分地區高溫天氣將持續到7月4日。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者任庭儀／編譯

美國近日大多數地區氣溫都高達攝氏38度，超過4000萬人接到高溫警報。在極端天氣的影響下，因高溫相關疾病進醫院的人數急速增加，加拿大野火產生的煙霧也使美國各地空氣品質警報亮紅燈。當局建議民眾，避免長時間、劇烈的戶外活動，有呼吸道疾病的患者盡可能待在室內。

《衛報》報導，美國國家氣象局警告，南部包括德州、路易斯安那州等，部分地區高溫天氣將持續到7月4日，未來數日氣溫將超過攝氏38℃，溼度高的區域酷熱指數（heat index，又稱體感溫度）則可能達到46℃。

報導指出，德州今年迎來有史以來最熱的六月，德州聖體市（Corpus Christi）上周測出51℃超高溫，數百人因高溫相關疾病進醫院，其中有13人喪命。連續高溫使得德州用電量屢創新高，如果溫度持續高居不下，未來將有大範圍停電的可能。

▲▼加拿大野火產生的煙霧壟罩美國各城市上空。（圖／路透）

▲加拿大野火產生的煙霧壟罩美國各城市，超過1.2億人收到空氣品質警報。（圖／路透）

除熱浪之外，由於加拿大正處於野火最激烈的時期，產生的煙霧將美國各地團團包圍，超過1.2億人收到空氣品質警報，數場球賽及音樂會因而取消。

根據美國非營利組織「氣候中心（Climate Central）」最新分析，燃燒化石燃料使地球大氣與海洋升溫，進而導致發生極端熱浪的可能性增加至少5倍。氣候學家德斯勒（Andrew Dessler）指出，「通常要到8月份才會達到這樣的氣溫峰值，但現在都還沒7月就已經這麼熱了。」

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