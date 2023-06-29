瓜地馬拉「親中」總統候選人爆冷擠進決選　承諾將和中國建立關係

▲瓜地馬拉總統候選人阿雷巴洛。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

我國在中美洲的邦交國瓜地馬拉25日舉行第一輪總統大選，然而因為候選人皆未能通過50%門檻，因此將預計於8月進行決選，其中誓言打擊貪腐的候選人阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）爆冷門獲得第二多的選票，他在一場訪問中透露，未來若順利當選總統，則將尋求和中國建立更密切的外交關係，以求發展和中國的貿易。

根據《路透社》，瓜地馬拉總統大選第一輪投票結果出爐，前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres，已故總統柯洛姆的前妻）囊括最多的選票，然而中間偏左的64歲國會議員阿雷巴洛卻爆冷門緊追在後，他在接受廣播電台Con Criterio專訪時表示，一旦當選瓜地馬拉總統，則將致力尋求發展和中國的貿易關係，並持續擴大雙方關係。

▲第一輪投票中，阿雷巴洛爆冷門奪下第2多的選票，僅次於前第一夫人托瑞斯。（圖／路透）

阿雷巴洛強調，瓜地馬拉有必要制定出基於符合自身國家利益的外交政策，而任何人或國家都不應該支配瓜地馬拉的立場，「我將在相互尊重的框架下，尋求與中華人民共和國和台灣維持良好的政治關係。讓我們成為自己外交政策上的主人，沒有人應該為我國決定我國的國家立場。」

阿雷巴洛的父親是瓜地馬拉第一位由民主選舉產生的總統胡安•何塞•阿雷巴洛（Juan José Arévalo）。

阿雷巴洛在第一輪選舉中奪下第2高票，僅次於前第一夫人托瑞斯，托瑞斯先前早已承諾，若未來在8月第二輪決選中當選，則將繼續維持瓜地馬拉和台灣的關係。

▲阿雷巴洛在中央公園舉行集會，他表示當選後不排除和中國發展貿易關係。（圖／路透）

我國外交部致函給《路透社》，表示將持續向2位總統候選人說明台灣、瓜地馬拉之間的合作成果，並表示將持續爭取2位候選人對瓜地馬拉、台灣之間傳統邦誼的支持。

據悉，瓜地馬拉人口達1711萬（2021年），是中美洲人口最多的國家，數十年來和我國維持邦交，是目前我國僅存的12個邦交國中的其中一國，而早在阿雷巴洛發言表示不排除和中國發展外交關係之前，中國近幾年已成功剝奪我國的邦交國，包括宏都拉斯左派總統卡蕬楚（Xiomara Castro）在當選一年後便放棄和台灣外交關係，轉而選擇與中國建交。

一旦瓜地馬拉和我國斷交，則我國在中美洲的邦交國僅剩下貝里斯。

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