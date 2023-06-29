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兵變後普丁突「南下巡訪」！妹子合照被他親一口　罕見近距離接觸

▲▼普丁訪問俄羅斯最南端的達吉斯坦共和國（Dagestan），罕見地走親民路線，和民眾近距離握手合照。（圖／路透）

▲普丁訪問俄羅斯南部達吉斯坦，罕見地走親民路線，與民眾近距離握手合照。（圖／路透，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

瓦格納傭兵組織結束短暫的叛亂，24日晚間撤出俄羅斯南部之前，大批俄羅斯居民夾道歡呼鼓掌，有部分意見認為這是俄羅斯總統普丁「權力被削弱」的象徵。然而，普丁28日前往俄國最南端的達吉斯坦共和國（Dagestan），罕見地與支持者近距離接觸，一名年輕女子搶著和他自拍，普丁甚至親吻了她的頭。

▲▼普丁訪問俄羅斯最南端的達吉斯坦共和國（Dagestan），罕見地走親民路線，和民眾近距離握手合照。（圖／路透）

▲普丁走訪達吉斯坦多個歷史悠久的景點。

據俄國塔斯社報導，普丁28日前往北高加索地區的達吉斯坦共和國，並於第二大城傑爾賓特（Derbent）會見行政首長梅利科夫（Sergey Melikov），除了參加觀光旅遊會議外，他也造訪了清真寺與舊阿拉伯城堡。達吉斯坦與莫斯科相隔遙遠的2000公里，東鄰裏海，西南部為鄰國喬治亞，南部還與亞塞拜然接壤，是俄羅斯最早有伊斯蘭教信仰的地方。

▲▼普丁訪問俄羅斯最南端的達吉斯坦共和國（Dagestan），罕見地走親民路線，和民眾近距離握手合照。（圖／路透）

▲一名年輕女子興奮地和普丁搶拍合照。

據衛報指出，普丁當天罕見地以步行的方式公開與群眾交流，對於行事作風向來神祕的普丁來說，這是一個不同尋常的舉動。從現場照片可見，普丁似乎很受當地民眾歡迎，搶著和普丁握手拍照，有一名試圖和他合照的年輕女子甚至被普丁從旁邊親了一下頭部。報導稱，普丁可能是想修補瓦格納叛亂後的形象受損，試圖把自己打造成擁有全俄羅斯人支持的領導者。

▲▼普丁訪問俄羅斯最南端的達吉斯坦共和國（Dagestan），罕見地走親民路線，和民眾近距離握手合照。（圖／路透）

▲普丁回應地方首長時強調，他深信全國人民對於他在處理瓦格納兵變方面的支持。（圖／路透）

法新社報導則提到，梅利科夫見到普丁時表示，達吉斯坦沒有一人不支持總統對於瓦格納傭兵叛亂所做的決定。普丁也回應，「我毫不懷疑達吉斯坦與整個國家的反應。」法新社補充，瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）宣布結束兵變後，傭兵撤出俄國南部頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）時，當地許多居民在街道上鼓掌並喊著「瓦格納！瓦格納！」等歡呼。

▲▼普丁訪問俄羅斯最南端的達吉斯坦共和國（Dagestan），罕見地走親民路線，和民眾近距離握手合照。（圖／路透）

▲普丁參訪傑爾賓特的納倫-卡拉（Naryn-Kala）堡壘。

衛報補充，有一名高級安全官員過去形容普丁「對自己的性命之憂近乎病態」，曾要求隨從在疫情期間接受為期2周的隔離，並在接待法國總統馬克宏等外賓時各自坐在數公尺長的長桌兩端，當時外界除了認為他想彰顯一種權力象徵，也有推測說是普丁擔心感染新冠肺炎，而用這種方式維持社交距離。

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