高中生販毒獲利1.2億韓元！　騙爸爸「我要讀書」租套房當吸毒基地

▲南韓3名高中生涉嫌販毒、吸毒、持有毒品，市價高達2.7億韓元。（圖／仁川地方檢察廳）

記者羅翊宬／綜合外電報導

最近南韓警方不斷加強追緝毒品的力道，企圖阻斷毒品流入，一群年僅10多歲的高中學生涉嫌將租來的住商混合公寓打造成「毒品基地」，在內販賣、吸食大麻和搖頭丸等多項毒品，其販賣、持有、吸食之毒品總價高達2.7億韓元（約新台幣633萬元），日前他們在法庭上認罪。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》等韓媒報導，仁川地方法院第14刑事部今（29）日上午針對此宗販毒案首度開庭審理，年僅19歲的A某等3人透過法律代理人認罪，表示承認所有檢方提出的罪嫌。

A某從2021年10月至去年7月，當時雖然他仍是一名就讀高中二、三年級的學生，但他已經學會如何透過私密聊天軟體Telegram和毒品販賣商接洽，從對方學習關於毒品的犯罪手法後，轉而吸收同儕一起犯案，在毒品販售過程中使用虛擬貨幣做為交易方式，藉此逃避司法單位追蹤資金流向。

A某等3人之後成功考上大學，A某以需要套房做為獨立的讀書空間為由，要求其父親為他租下住商混合式公寓的套房，此後便將該套房當作毒品交易和吸食的「秘密基地」，不僅在此處吸食冰毒（甲基苯丙胺）、濃縮電子大麻菸、搖頭丸（Ecstasy）、古柯鹼等毒品，甚至還雇用了6名成年人負責搬運毒品。

受到A某等人雇用的6名成年人，會將交易的毒品藏至特定場所，接著指示顧客前往毒品所在位置取貨，該特定手法俗稱「投擲交貨」（던지기），從中收取虛擬貨幣作為販賣毒品得來的利潤，獲取1億2200萬韓元的收益。

警方去年11月將此案移交給檢方調查後，檢方發現在這3名高中生中，包括A某等2人涉嫌搶走另一人透過販毒所賺取的收入，為價值3000萬韓元的虛擬貨幣，之後又重新創建用來販毒的帳號。