買1送12！全聯鮮奶「超浮誇贈品」讓網暴動了：竟比本體還貴

▲全聯買1瓶鮮乳送12罐巧克力牛奶。（圖／翻攝自Facebook／全聯消費經驗老實說）



實習記者林郁婷／綜合報導

媽媽暴動啦！一名網友分享在全聯買到的超值商品，一瓶家庭號牛奶外面掛滿12罐海鹽巧克力牛奶，整整占據瓶身的三面，原本是主體的牛奶幾乎被覆蓋，光是附贈的巧克力牛奶價值就超過鮮奶，且效期也不短，因此直接一次買2組。消息一出，有網友急問是哪間門市，她表示是在頭城清雲門市。

原PO今（29）日在「全聯消費經驗老實說」發文表示，今天去全聯買鮮奶，看到一個超浮誇的組合，買一瓶義美家庭號鮮乳，贈送12罐海鹽巧克力牛奶，幾乎包圍住原本的鮮奶，讓她當下超級激動喊，「必需買爆，就算我騎檔車來，用肚子夾，也要夾回家」。只見她拿了2組在購物籃裡，鮮乳瓶身快被巧克力牛奶淹沒，且全部的效期都到7月8日，可享用時間相當充裕。

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▲網友全暴動了。（圖／翻攝自Facebook／全聯消費經驗老實說）

貼文立即引來網友暴動，不少網友直呼太扯，「也太划算了～我買到有附兩瓶的就偷笑了」、「這個巧克力牛奶蠻好喝耶」、「那個海鹽巧克力全家賣很貴耶」、「贈品比本體金額還大」、「是我也拿爆！！反正保存得當，過期幾天內，沒有壞掉，我也照喝」、「別人的全聯為什麼都比較好」、「這是什麼大放送的操作啊啊啊」。

根據義美官網介紹，這款海鹽巧克力牛乳190ml 1盒售價22元，12盒要價264元，原PO花167元買這組合，竟還倒賺了97元。

不少人急詢問是哪間全聯門市，原PO則回應「宜蘭頭城青雲門市」。另有人也買到一組1公升送4瓶的戰利品「新竹。已滿足」，讓網友們羨慕說「別人的全聯為什麼都比較好！」