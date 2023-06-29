每月收到母親的「女兒我愛妳」簡訊　她崩潰：只關心薪水收到沒

▲女兒每月都收到來自母親的「關心」簡訊，卻都只是為了要錢。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

「女兒我愛妳」、「妳要理解媽媽」少女每月都能收到來自母親的簡訊，文字看似關心，但實際上都是媽媽來向女兒要錢的鋪陳。近日越南網上流傳令人無奈的故事，由於家境困難，少女無法像同齡人一樣去上學，早早去打工，幫媽媽養家餬口，撫養她的哥哥，但母親來訊卻只和錢有關，總是以「媽媽生病沒錢買藥」來要脅，讓許多看到這則故事的網友們感到悲傷和無奈。

根據《docbao.vn》的報導，一位年輕少女打工養家還總被媽媽情緒勒索的故事在越南論壇上引起了討論。少女將20張左右的簡訊截圖發到網路上，從她拍攝的內容可以看到，母親每個月只發送幾次簡訊，但問的並不是真正關心女兒的話語，而是「薪水收到了嗎」、「可以匯款給媽媽了嗎」。少女為了供哥哥上學，也為了幫媽媽還債，只好輟學去打工，無法正常接受教育。

「媽媽沒錢吃飯」、「米用完了」、「媽媽最近頭很痛，在吃藥」、「妳要懂得愛媽媽」、「不要責怪媽媽」少女的母親傳簡訊這麼說，對此少女也表示，其實最讓她心痛的不是失去朋友、養家、撫養哥哥，而是母親對她無止盡的要求，只關心薪水來了沒，卻絲毫不關心她本人究竟好不好。

網友們對這則故事感到唏噓，紛紛斥責少女的母親和從不作為的哥哥，更諷刺道「當我看見『女兒』這個稱呼時，我覺得既虛假又殘忍」，但網友們也無奈無法改變的現狀，只能安慰少女「懂事的女孩，希望妳的生活會更輕鬆」、「妳很堅強，祝福妳能成為更幸福的人」。

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