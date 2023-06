加州211人列車與卡車相撞　3節車廂脫軌15人受傷

▲美國國鐵28日發生火車脫軌事故,造成15人受傷。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者任庭儀/編譯

美國國鐵(Amtrak)從洛杉磯到西雅圖的長途火車28日於南加州發生事故,一輛灑水車疑似試圖穿越軌道,結果撞上載有211人的火車,15人受傷送醫。

綜合CNN、FOX11等報導,美國國鐵聲明指出,美鐵14號列車於28日上午11點左右從洛杉磯開往西雅圖,列車載有198名乘客和13名機組人員,途中於加州穆爾帕克(Moorpark)發生撞車事故,3節車廂因撞擊脫離軌道,灑水車幾乎全毀,殘骸散落在鐵道周圍。

Amtrak train derails after ramming truck in Moorpark, 15 taken to hospital @latimesphotos #trainderailment https://t.co/1s8GzwLk2k pic.twitter.com/NfE5KsqIEQ