加州211人列車與卡車相撞　3節車廂脫軌15人受傷

▲美國國鐵28日發生火車脫軌事故，造成15人受傷。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者任庭儀／編譯

美國國鐵（Amtrak）從洛杉磯到西雅圖的長途火車28日於南加州發生事故，一輛灑水車疑似試圖穿越軌道，結果撞上載有211人的火車，15人受傷送醫。

綜合CNN、FOX11等報導，美國國鐵聲明指出，美鐵14號列車於28日上午11點左右從洛杉磯開往西雅圖，列車載有198名乘客和13名機組人員，途中於加州穆爾帕克（Moorpark）發生撞車事故，3節車廂因撞擊脫離軌道，灑水車幾乎全毀，殘骸散落在鐵道周圍。

文圖拉郡（Ventura County）消防局表示，至少15人受傷，其中卡車司機傷勢較重被送往醫院，另14人傷勢輕微，所幸火車脫軌後仍保持直立狀態，因此未造成更嚴重傷亡。初步調查顯示，當時灑水車正前往附近農場送水，在穿越軌道的途中與火車相撞。

事發於美國國慶假期前夕，美鐵表示將協助乘客安排後續行程，因鐵軌於事故中受損，加州穆爾帕克與奧克斯納德（Oxnard）路段將暫時停駛，預計當地時間29日下午才能恢復運作。

美國近日火車事故頻發，蒙大拿州斯蒂爾沃特郡（Stillwater）24日鐵橋崩塌，一輛行駛中的儲罐列車直接墜河，車廂載運的瀝青和熔融硫都流入河中。