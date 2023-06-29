開車夜遊高雄！朋友一個違規左轉...長髮五寶媽特殊身分曝光

▲開車夜遊高雄！朋友一個違規左轉...五寶媽身分曝光慘被逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名33歲五寶媽呂女，日前帶著從北部下來的友人夜遊高雄，不料，友人因違規左轉遭到警方攔查，害得她通緝犯的身分曝光。警方經查，呂女過去將自身帳戶交給詐騙集團當作人頭帳戶，但她疑因畏罪未到案遭通緝，這次因友人違規才露餡遭逮。

新興分局前金所巡邏警組27日0時20分在中華三路與七賢二路口執行巡邏勤務，見一自小客未依規定左轉，因此上前攔查。員警請駕駛配合查詢資料時，副駕駛座的呂女神情緊張眼神閃爍，經查呂女竟是高雄地檢署今年5月24日所發布的洗錢防制法通緝犯。

▲▼開車夜遊高雄！朋友一個違規左轉...五寶媽身分曝光慘被逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，該自小客駕駛為呂女的北部友人，她心想兩人許久未見便主動當導遊帶友人遊覽港都，不料卻因友人違規左轉遇警攔查，害得她通緝身分曝光。

呂女2021年時將自身帳戶交付詐騙集團供人頭帳戶使用，她雖聲稱不曉得對方是要犯罪之用，仍遭高雄地方法院判處7個月有期徒刑，併科4萬元罰金。呂女未到案遭通緝，不料因友人駕車違規而讓通緝身分曝光遭逮。

新興分局呼籲，民眾如因案被通知到庭或被判刑，應依限到案或執行，以免落得通緝身分；警方會持續加強查緝逃犯，捍衛司法追訴與審判效力威信，以維社會安定。