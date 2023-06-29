瓦格納新家？白俄羅斯廢棄軍事基地動工衛星畫面曝光

▲圖為瓦格納傭兵。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國星球實驗室公司（Planet Labs）最新衛星影像顯示，白俄羅斯一處廢棄軍事基地正在快速動工。紐約時報指出，這很有可能是在為俄羅斯傭兵組織瓦格納集團成員提供一個可能的藏身之處。

這處廢棄軍事基地距離首都明斯克約128.7公里，位在阿西波維奇城鎮（Asipovichy）西北方約21公里處，這座基地以前是白俄羅斯第465飛彈旅使用，部隊已於2018年搬遷至更接近阿西波維奇的地方。

According to satellite imagery from Planet Labs, temporary structures are rapidly being constructed at a deserted military base in Belarus.



The base could be a possible location for the Prigozhin led Wagner Group who were given the option to relocate to Belarus after their… pic.twitter.com/kyw0Ret2NZ — IV Times (@iv_times) June 29, 2023

不過就在瓦格納士兵突然停止朝莫斯科進軍的2天後，美國星球實驗室公司26日拍攝到動工的畫面。截至27日，在這座封閉軍事設施內，占地約8英畝的運動場建造至少6排看起來像是大型帳篷的臨時建築，且運動場旁邊的開闊區域也有類似建物。這些建築物大小、顏色等細節與2022年初以來在俄羅斯、白俄羅斯建造的其他軍用帳篷營地相似。

衛星影像由中解析度的衛星所拍攝，看起來相當模糊。依據美國星球實驗室公司6月中旬拍攝到的影像，基地完全清空，並無任何活動。

在瓦格納一日叛變落幕後，首腦普里格津已被證實進入白俄羅斯，不過瓦格納成員將被安置在白俄羅斯何處、何時前往白俄羅斯等細節，官方均未發布聲明，也不清楚是否會離開烏克蘭戰場。瓦格納部隊也能在7月1日之前選擇是否加入俄軍。

俄羅斯獨立新聞媒體「Verstka」26日率先披露，阿西波維奇是瓦格納武裝成員的藏身之處。這也符合白俄羅斯總統盧卡申科27日聲明中的描述，也就是提供瓦格納一座廢棄軍事基地。